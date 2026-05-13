Olay, 2 Kasım 2023'te Kuzeykent Mahallesi'nde yaşandı. 20 yaşındaki C.Ç., ailesinden 9 ay boyunca sakladığı hamileliğinin ardından evinin tuvaletinde doğum yaptı. Bebeğin öldüğünü düşündüğünü iddia eden anne, yeni doğan erkek bebeği bir çöp poşetine sararak akli dengesi yerinde olmayan babası aracılığıyla sokağa attırdı. Vatandaşların dikkati sayesinde bulunan ve hastaneye kaldırılan bebek, yoğun çabalar sonucu hayata tutundu.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık C.Ç., pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Bebeğin babası K.G. şikayetçi olmadığını beyan ederken, bebeğin vasiliğini üstlenen S.K., çocuğun durumundan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanık C.Ç.’yi önce "alt soydan kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak; Eylemin teşebbüs aşamasında kalması (bebeğin ölmemesi), Sanığın suç tarihinde 18 yaşından küçük olması, gibi yasal gerekçelerle ceza 12 yıl hapis olarak belirlendi.

BEBEĞİN DURUMU

Mucizevi bir şekilde hayata dönen bebek B.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve Ankara'daki tedavisinin ardından koruyucu aileye verildiği öğrenildi.