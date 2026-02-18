Karaman’da 4 yaşındaki bir çocuğun bağırsağından iki mıknatıs başarıyla çıkarıldı. Mıknatıs yuttuğu şüphesiyle ailesi tarafından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen minik hasta, yapılan incelemelerde bağırsaklarında iki mıknatıs bulunduğu tespit edilince takip altına alındı.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Uysal’ın gerçekleştirdiği operasyonla bağırsağı tıkayan mıknatıslar çıkarıldı ve çocuğun şikayetleri tamamen ortadan kalktı.

Doç. Dr. Mehmet Uysal, yaptığı açıklamada, çocuğun beş günlük izlem sürecinde çekilen görüntülerde mıknatısların yer değiştirmeden sabit kaldığını belirtti.

Bağırsak duvarının iki mıknatıs arasında sıkıştığını ve bunun ciddi yırtılmalara yol açabileceğini vurgulayan Uysal, şu bilgileri verdi:

"Hastayı takibimize aldık ve beşinci gününde yabancı cisim halen aynı yerindeydi. Karın ağrıları artınca ve üç gündür tuvaletini yapamayınca ameliyata aldık. İnce bağırsakta birbirine yapışık iki mıknatıs vardı, bunları çıkardık. Bağırsak duvarını etkilemeye başlamıştı ama herhangi bir yırtık oluşmadan almış olmamız bizim için avantaj oldu. Burada önemli olan çocuğun çift mıknatıs yutmuş olmasıydı. Çünkü iki mıknatıs bağırsak duvarını arasına alıp bağırsakta yırtılmaya, yine karın içinde karın zar iltihabı ve karın içine bağırsak içeriğinin geçmesi gibi ölüme giden durumlara sebep olabilir. Şu an çocuğun sağlık durumu iyi."

Uysal, iki yaş ve üzerindeki çocuklarda yabancı cisim yutma vakalarının sık görüldüğünü ifade ederek aileleri uyardı.

Çocukların merak duygusunun bu dönemde yoğunlaştığını ve cisimleri ağızlarına götürebileceğini hatırlatan Uysal, "Çocuklarda merak duygusu iki yaşından sonra biraz fazla oluyor ve yabancı cisimleri ağızlarına götürebiliyor. Bunun sonucunda istenmedik sonuçlar oluşabiliyor. Aileler bunlara dikkat etmeli. Özellikle yabancı cisimleri çocuğun ulaşabileceği yerlere koymamalıyız." dedi.