Hatay'da akaryakıt istasyonunun kadınlar tuvaletinde kabine saklanan 21 yaşındaki erkek şüpheli 4 ay içerisinde 15 farklı kadının fotoğraf ve görüntüsünü çektiği ortaya çıktı. Tuvalete girdiği esnada cep telefonunu fark eden mağdur bir kadının şikayeti sonrası şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Emniyete götürülen S.K.'nın telefonunda yapılan dijital incelemede, 4 aydır aynı yöntemi kullanarak farklı zamanlarda 15 ayrı kadının görüntülerini kaydettiği ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen 21 yaşındaki S.K., "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan tutuklandı.