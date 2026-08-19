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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan emekli Tuğamiral Türker Ertürk’ün cezaevi değişikliği gerçekleşti. Metris Cezaevi’nde bulunan Ertürk, Silivri 4 Nolu Cezaevi’ne nakledildi.

odatv'nin haberine göre, Ertürk, avukatı Ayhan Yıldızel aracılığıyla destekçilerine mesaj gönderdi. Yıldızel’in kamuoyuyla paylaştığı mektupta Ertürk, yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“BEDEL ÖDEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Mektubunda yanlış bir şey yapmadığını savunan Ertürk, “Ne yazık ki hukukun olmadığı bir ülkede bedel ödemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanına sadakatle hizmet etmeye devam edeceğini belirten Ertürk, kendisine ulaşan destek mesajlarının moral ve motivasyonunu güçlendirdiğini ifade etti.

Ertürk, kendisine gönderilen mesajları aldığını ve almaya devam ettiğini belirterek bu desteğin kendisine güç verdiğini vurguladı. Mektubunu destekçilerine “saygı, sevgi ve en derin selamlarımı sunarım” sözleriyle tamamlayan Ertürk, imzasının altına bulunduğu cezaevinin adresini de ekledi.

TUTUKLAMA SÜRECİNDE HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

Emekli Amiral Türker Ertürk, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ertürk hakkında “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” ve “suç işlemeye tahrik” suçlamaları yöneltildi.

Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel ise soruşturmaya konu olan sözlerin yaklaşık üç buçuk yıl önce söylendiğini belirterek tutuklama kararının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savundu.

CEZAEVİNDEKİ ZİYARET KOŞULLARI BELLİ OLDU

Avukat Yıldızel’in paylaştığı bilgilere göre Ertürk’ün bulunduğu cezaevinde yalnızca belirlenmiş aile yakınlarının ziyaretine izin veriliyor.

İstisnai durumlarda ise Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na özel izin başvurusu yapılabiliyor. Uygun görülmesi halinde belirlenen kişilerin ziyaret gerçekleştirmesine izin verilebiliyor. Ertürk için kapalı görüşlerin her Çarşamba günü 14.00-14.40 saatleri arasında gerçekleştirildiği belirtildi.