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Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 13 aydır Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan şehir plancısı Evren Buçan, cezaevinden açıklamalarda bulundu.

Buçan, 60 kişilik koğuşta kaldıklarını ve 3 haftadır spora bile çıkamadıklarını ifade ederek “Bizlere de örgüt suçlaması istinad edildiğinden zor şartlar altında yaşamaktayız. Kaldığım koğuşta en eski tutuklu ben kaldım, diğer herkesin iddianamesi hazırlandı. Kimisi tahliye oldu, kimisi başka cezaevine nakledildi. Ben halen iddianame hazırlanmasını beklemekteyim” sözlerini sarf etti.

“BU KENDİ ÇIKMAZA SOKACAĞINI SÖYLEMİŞTİK”

Cumhuriyet’ten Çağdaş Bayraktar’ın haberine göre, 2004 yılında İBB bünyesinde İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nin (İMP) kurulduğunu belirten Buçan, her geçen yıl plan kararlarının hem üst hem de alt ölçekte müdahalelere uğradığını kaydetti.

Özellikle merkezi yönetimin planlama hiyerarşisine müdahalelerinin, mevcut planların uygulanmasında zorluklar çıkardığa dikkat çeken Buçan, “Şu süreçte tutuklu bulunan tüm meslektaşlarım, o dönemde yapılan uygulamaların bu kenti çıkmaza sokacağını daha o günden söylemişlerdi” dedi.

Buçan, sözlerinin devamında İMP’nin yıllar süresince etkisizleştirildiği ifade ederek “2019 yılında gelen yönetimin yeni bir anlayış ile İstanbul Planlama Ajansı’nı kurdu. İPA, kentin tüm fiziki ve sosyal dinamiklerini değerlendiriyor ve doğru stratejilerle mekana yansıtıyor” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ UYGULAMALARA KARŞI DURDUĞUM İÇİN TUTUKLANDIM”

Buçan, açıklamasının devamında “Geçmişte Şile’de yapılan usulsüz uygulamaları tespit ettiğimizde, mevzuata uygun olmayan, sıradanlaştırılan taleplerde asla taviz vermeyeceğimizi ifade ettik. Sonucunda yoğun bir baskı altında tutulduk” sözlerini sarf etti.

Öncesinde proje müellifleri ve müteahhitler tarafından hem sözlü, hem de fiziki tehditler aldığını belirten Buçan, “Öyle ki bir dosya sürecinde çalıştığım makamımda fiziki saldırıya uğradım. Şikayetçi oldum. Fakat haklı olduğumu anlayınca gelip özür dilediler. Bugün de, Şile’de kırsal ve kentselde yapılan yanlış uygulamalara karşı durduğumdan ötürü tutuklu bulunmaktayım” ifadelerine yer verdi.