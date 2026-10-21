Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturma hakkında yazmadığı bir haber nedeniyle suçlanarak tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel, cezaevinden mesaj gönderdi.

‘ALNIM AK BAŞIM DİK’

Ağırel, Cumhuriyet Gazetesi’ne gönderdiği mesajda, yapmadığı bir haber nedeniyle tutuklandığını belirterek, “Alnım ak, başım dik” mesajını verdi.

'TEK CÜMLEM BELGESİZ DEĞİLDİR'

Yaptığı haberlerde belge ve doğrulamayı esas aldığını ifade eden Ağırel, “Bu uğurda bedel ödemekten korkmadım” dedi.

'YAPMADIĞIM BİR HABER NEDENİYLE TUTUKLANDIM'

Ağırel, “Ancak şimdi ise bambaşka bir durum var. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım. Suçum neymiş biliyor musunuz? Haber yapmayarak, örgüte üye de olmayarak, örgüte yardım etmişim” sözlerini sarf etti.

‘CEZAEVİNDEKİLER DE İNANMIYOR’

Cezaevinde bulunan diğer mahkumların da tutuklanma nedenine inanmadığını ifade eden Ağırel, “Vallahi şaka değil. Billahi değil. Niye inanmıyorsunuz? Cezaevindekiler de inanmıyor. ‘Olur mu öyle şey ya’ diyorlar. ‘Oluyor’ diyorum. Gülüyorlar” dedi.

İşte Ağırel'in mesajının tamamı...

"Değerli Cumhuriyet okurları

Takip edenler bilirler. Tek cümlem belgesiz değildir. Araştırırım, belgelerim, emin olurum ve sonra yazarım. Bu uğurda da yargılanmaktan çekinmem. Bedel ödemekten korkmam.

Alnım ak, başım dik.

Ancak şimdi ise bambaşka bir durum var. Yapmadığım bir haber nedeniyle tutuklandım. Suçum neymiş biliyor musunuz?

Haber yapmayarak, örgüte üye de olmayarak, örgüte yardım etmişim.

Vallahi şaka değil. Billahi değil. Niye inanmıyorsunuz? Cezaevindekiler de inanmıyor. “Olur mu öyle şey ya” diyorlar. “Oluyor” diyorum. Gülüyorlar.

Kalemini namus bilen her gazeteci araştırır, belgeler ve yazar. Oturma organından 'kulis bilgisi' adı altında haber yapan haysiyet cellatlarını saymayın. Kalemini namus bilen herkes halkın sesi, kulağı, gözü olur.

Gazetecilik yapmaya devam edeceğim.

Şimdi kalemimi Metris Cezaevinin duvarlarına sürtüyorum, daha da keskinleşiyor.

Cumhuriyet almaya devam edin.

Cumhuriyet'e sahip çıkın.

Sevgilerle

Murat Ağırel

Metris Cezaevi."

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da ''suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' iddiasıyla gerçekleştirilen soruşturmada Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Öte yandan YENİ Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderileceği ifade edilmişti.

16 Ekim Cuma günü Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.

Daha sonra gerçekleşen operasyonlarla beraber Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün, Uğur Kurtulan da gözaltına alınmıştı.

5 ayrı savcı tarafından yürütülen ifade işlemlerinden sonra savcılık, 15 kişi hakkında tutuklama, 2 kişi hakkında ise adli kontrol şartı talep ederek dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etmişti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talep ettiği gazeteci Murat Ağırel dahil 15 kişinin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Ağırel hakkındaki tutuklama kararı "örgüte yardım" iddiasıyla verildi.

Tutuklama kararının ardından gazeteci ve yazarımız Barış Pehlivan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Murat Ağırel'in kararın ardından söylediği ilk sözleri aktarmıştı. Pehlivan, paylaşımında "Murat’ın tutuklandıktan sonraki sözü 'Kızıma iyi bakın, size emanet' oldu. Ada’nın gözyaşlarında boğulun!" ifadelerine yer vermişti.