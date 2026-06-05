BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere gittiği Tokat'ta emniyet güçlerince gözaltına alınan ve ardından 23 Mart 2026 tarihinde Ankara'da tutuklanan Arı, 74 gündür cezaevinde bulunuyordu.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan dava için saat 14.00'te başlaması planlanan duruşmaya katılmak üzere Arı, tutuklu kaldığı Sincan Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne nakledildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Hazırlanan esas iddianamede, gazeteci İsmail Arı'nın 16 Ocak 2026 tarihinde BirGün TV platformunda canlı yayınlanan bir programda sarf ettiği sözler suçlamalara dayanak yapıldı. Cumhuriyet savcılığı; Arı'nın ilgili yayında dile getirdiği kamu bütçesinin çeşitli vakıflara aktarıldığı ve mülkiyeti kamuya ait olan bazı yurt binalarının belirli vakıfların hizmetine sunulduğu yönündeki beyanlarının gerçek dışı olduğunu ve toplumda dezenformasyona yol açtığını öne sürdü. Savcılık makamı ayrıca, Arı'nın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden farklı tarihlerde paylaştığı üç ayrı gönderiyi de suç unsuru olarak dava dosyasına ekledi.

Ankara Adliyesi'nde görülecek olan kritik duruşma öncesinde, Sıhhiye'deki adliye binasının önünde geniş katılımlı bir kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

İsmail Arı’nın ailesinin de yer aldığı eyleme; basın meslek örgütlerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP'li Selin Sayek Böke katıldı. Siyasi parti ve sendika temsilcilerinden ise SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, SOL Parti Sözcüleri İlknur Başer ile Önder İşleyen, Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay adliye önündeki yerini alarak gazeteci Arı'ya destek verdi.

TGC YÖNETİM KURULU’NUN, SİNCAN CEZAEVİ’NDEKİ ZİYARETİ SIRASINDA ARI ŞU MESAJI GÖNDERDİ:

“Beni susturmak isteyenler olabilir ama gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam ettim, ediyorum. Gazetecilerin tutuklanması yalnızca gazetecilerin değil, halkın haber alma hakkının da hedef alınmasıdır. Bu yüzden yurttaşlardan isteğim, gazetecilere ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmalarıdır. Çünkü gazetecilik suç değildir ve sonunda kazanan gerçekler olacaktır. Bugün savunmamı, tutuklanma gerekçesi olan haberlerimin doğruluğu üzerine yapacağım ve gazeteciliğin suç olmadığını anlatacağım. Tahliye olmayı bekliyorum."

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Arı’nın davasını takip etmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, sendika temsilcisi ve vatandaş adliyeye geldi. Belirlenen salona sığılamaması nedeniyle duruşma daha büyük bir salona alındı.

SALONA GİRDİ

Arı, mahkeme salonuna alkışlar eşliğinde girdi. Salonda, Arı'ya destek olmak için 40'a yakın avukat bulunuyor. Avukat Kerem Altıparmak, Sansür Yasası'nı eleştirerek hükmün Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep etti. Talep, mahkeme tarafından reddedildi.

İddianamenin okunmasının ardından savunmaya başlayan Arı, savunmasının SEGBİS kaydına alınmasını talep ederek “Savunmamın bağlamından kopmamasını istiyorum. Bu yüzden SEGBİS açılsın. YouTube yayınlarımdan birkaç cümle alınarak 75 gündür cezaevinde tutuluyorum” dedi. Talep mahkeme hakimi tarafından reddedildi. "Buraya gazeteciliği savunmaya geldim" diyen Arı, suçunun yatarı olmamasına rağmen tutsaklığının 75 gündür sürdüğünü belirtti.

"YATARI OLMAYAN BİR SUÇTAN DOLAYI 75 GÜNDÜR HAPİSTEYİM"

"Anayasada basın hürdür denilmesine rağmen anayasa ve hukuk ayaklar altına alınarak cezaevine konuldum.” diyen Arı, hakim kararı olmaksızın uzulsüz şekilde baz kayıtlarına bakıldığını, bu şekilde Tokat'ta bulunduğunun belirlendiğini söyledi. "Emniyetin LOG kayıtlarını inceletmenizi talep ediyorum" dedi.

Arı. "Gözaltına alındığım eve gelen 4 polis memuru hakimlik kararı olmaksızın cep telefonuma el koydu. Polislere el koyma kararı yoksa yaptığınız hırsızlıktır, görevi kötüye kullanmaktır diye ikazım üzerine telefonum Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yakınlarıma verilmiştir. Bununla alakalı mahkemenize suç duyurusunda bulunulmak istiyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarında bu suç ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Tokat'tan Ankara'ya getirildiğinde kendisine çıplak arama yapılmaya çalışıldığını da ifade eden Arı, bunu kabul etmediğini söyledi. Arama yapmaya çalışan polislere ilişkin suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Hakim, Arı’nın SEGBİS talebini reddettiği için savunmayı birebir zapta geçirmek amacıyla gazetecinin söylediklerini tekrar etmeye başladı. Arı’nın avukatları durumun vakit kaybına yol açtığını ve savunmanın insicamını bozulduğunu söyleyerek SEGBİS kararının bir kez daha gözden geçirilmesini istedi. Mahkeme SEGBİS sisteminin kurulabilmesine dair kararı vermek için duruşmaya kısa bir ara verdi.

DURUŞMA DEVAM EDİYOR

Arı'nın savunması SEGBİS kaydına alınmaya başladı. Polis tam ifadesini imzalayacağı sırada savcıdan bir talimat geldiğini, eski ifadesinin ortadan kaldırıldığını belirten Arı, "Benim tutuklanmam için dosya ben göz altındayken hazırlanıyormuş. Ben hakimliğe çıkarılmadan polislerin beni hangi kapıdan çıkartacakları organize ediliyordu. Ben mahkemeye çıkmadan hakkımda tutuklama kararı zaten verilmişti" dedi.

"HABERLERİMİN ARKASINDAYIM"

Haberlerinin arkasında olduğunu da söyleyen Arı, gazeteciliğin engellendiğini vurguladı. Haberlerin hiç kimseyi kaosa ve korkuya sürüklemediğini söyleyen Arı suçlamaları reddetti. Gizliliği ihlal eden bir davranışta bulunmadığını vurguladı. "Yunus Emre vakfı soygununu ben ortaya çıkardım. Haberimden 10 gün sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü suç duyurusunda bulundu. Vakıf soygununa dair zaten iki dava sürüyordu. Gizliliğin ihlali suçu oluşturması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

“Söz konusu videodan Erdoğan ailesi rahatsız olmamış, iddia makamı rahatsız olmuştur. İddianamede ‘muhtemel’ gibi ifadeler yer alıyor. Ben bu nedenle 75 gündür cezaevindeyim. Haberimin arkasındayım. İddianamede gerçekler alenen perdeleniyor. TCK 217/A kapsamında yöneltilen tüm suçlamaları reddediyorum" ifadelerini kullanan Arı, davaya bakan hakime "Yunus Emre Vakfı davasına da siz baktınız. Ben salondaydım. Şimdi sanık bölümündeyim siz aynı yerdesiniz" diyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

"DİĞER GAZETECİLERE GÖZDAĞI VERİLİYOR"

Avukat Kerem Altıparmak, İsmail Arı'nın davası üzerinden gazeteciliğin yargılandığını ve diğer gazetecilere de gözdağı verildiğini söyledi. "Gökten inen bir soruşturma olmuş" diyen Altıparmak, Arı'nın tutuklanmasına gerekçe gösterilen yayınların yeterince incelenmediğini de vurguladı. Ne savcının ne hakimin bu yayınları incelediğini belirten Altıparmak, Arı'nın haberlerindeki olguların doğru olduğunu vurguladı, "neyin gerçeğe aykırı olduğunu 75 gündür kimse söylemedi ve açıklamadı" dedi.

"ARI'NIN HABERLERİ DİKKATE ALINSAYDI 6 ŞUBAT'TAN SONRA YAŞADIKLARIMIZIN BİRÇOĞUNU YAŞAMAZDIK"

Avukat Ali Deniz Ceylan, 6 Şubat Depremi'nden önce Arı'nın Kızılay hakkında haberler yaptığını ve kitaplar yazdığını hatırlattı. Arı'nın, Kızılay'ın şirketleştiğini yazdığını söyledi. O zaman hakkında dava açılmadığını vurgulayan Ceylan, "Kızılay ile ilgili şeyler bir denetim olarak algılansaydı biz 6 Şubat depremi sonrası yaşadıklarımızın birçoğunu yaşayamazdık. İsmail'in haberlerinde kamu yararı vardır, beratını talep ediyoruz" dedi.