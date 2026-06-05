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BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı, hakkında açılan dava kapsamında hakim karşısına çıkıyor. Bayram tatilini geçirmek üzere gittiği Tokat'ta emniyet güçlerince gözaltına alınan ve ardından 23 Mart 2026 tarihinde Ankara'da tutuklanan Arı, 74 gündür cezaevinde bulunuyordu.

Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan dava için saat 14.00'te başlaması planlanan duruşmaya katılmak üzere Arı, tutuklu kaldığı Sincan Cezaevi'nden Ankara Adliyesi'ne nakledildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARIN DETAYLARI

Hazırlanan esas iddianamede, gazeteci İsmail Arı'nın 16 Ocak 2026 tarihinde BirGün TV platformunda canlı yayınlanan bir programda sarf ettiği sözler suçlamalara dayanak yapıldı. Cumhuriyet savcılığı; Arı'nın ilgili yayında dile getirdiği kamu bütçesinin çeşitli vakıflara aktarıldığı ve mülkiyeti kamuya ait olan bazı yurt binalarının belirli vakıfların hizmetine sunulduğu yönündeki beyanlarının gerçek dışı olduğunu ve toplumda dezenformasyona yol açtığını öne sürdü. Savcılık makamı ayrıca, Arı'nın sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden farklı tarihlerde paylaştığı üç ayrı gönderiyi de suç unsuru olarak dava dosyasına ekledi.

Ankara Adliyesi'nde görülecek olan kritik duruşma öncesinde, Sıhhiye'deki adliye binasının önünde geniş katılımlı bir kitlesel basın açıklaması düzenlendi.

İsmail Arı’nın ailesinin de yer aldığı eyleme; basın meslek örgütlerinin yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP'li Selin Sayek Böke katıldı. Siyasi parti ve sendika temsilcilerinden ise SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, SOL Parti Sözcüleri İlknur Başer ile Önder İşleyen, Emek Partisi (EMEP) Antep Milletvekili Sevda Karaca, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ve Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay adliye önündeki yerini alarak gazeteci Arı'ya destek verdi.

TGC YÖNETİM KURULU’NUN, SİNCAN CEZAEVİ’NDEKİ ZİYARETİ SIRASINDA ARI ŞU MESAJI GÖNDERDİ:

“Beni susturmak isteyenler olabilir ama gazetecilikten vazgeçmeyeceğim. Cezaevinde de yazmaya, haber yapmaya devam ettim, ediyorum. Gazetecilerin tutuklanması yalnızca gazetecilerin değil, halkın haber alma hakkının da hedef alınmasıdır. Bu yüzden yurttaşlardan isteğim, gazetecilere ve haber alma özgürlüğüne sahip çıkmalarıdır. Çünkü gazetecilik suç değildir ve sonunda kazanan gerçekler olacaktır. Bugün savunmamı, tutuklanma gerekçesi olan haberlerimin doğruluğu üzerine yapacağım ve gazeteciliğin suç olmadığını anlatacağım. Tahliye olmayı bekliyorum."

DURUŞMA SALONU DEĞİŞTİRİLDİ

Arı’nın davasını takip etmek için çok sayıda siyasetçi, gazeteci, sendika temsilcisi ve vatandaş adliyeye geldi. Belirlenen salona sığılamaması nedeniyle duruşma daha büyük bir salona alındı.

SALONA GİRDİ

Arı, mahkeme salonuna alkışlar eşliğinde girdi. Salonda, Arı'ya destek olmak için 40'a yakın avukat bulunuyor. Avukat Kerem Altıparmak, Sansür Yasası'nı eleştirerek hükmün Anayasa Mahkemesi'ne taşınmasını talep etti. Talep, mahkeme tarafından reddedildi.

İddianamenin okunmasının ardından savunmaya başlayan Arı, savunmasının SEGBİS kaydına alınmasını talep ederek “Savunmamın bağlamından kopmamasını istiyorum. Bu yüzden SEGBİS açılsın. YouTube yayınlarımdan birkaç cümle alınarak 75 gündür cezaevinde tutuluyorum” dedi. Talep mahkeme hakimi tarafından reddedildi.