20 Şubat tarihinden beri tutuklu bulunan Gazeteci Alican Uludağ, Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunarak iddianamesinin hazırlanabilmesi için gerekli iznin bir an önce savcılığa gönderilmesini istedi.

"KOVUŞTURMA İZNİ TALEBİ 2 MART’TAN BERİ BEKLİYOR"

“Alican’ın Arkadaşları” adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakanlığın soruşturma iznini 19 Şubat’ta yalnızca birkaç saat içinde verdiği hatırlatıldı.

Paylaşımda, 2 Mart tarihinden beri kovuşturma izni talebinin bekletildiğine vurgu yapılarak şu sorular yöneltildi: “Bakanlığı, gazeteci Alican Uludağ için soruşturma iznini 19 Şubat’ta birkaç saat içinde verdi. Kovuşturma izni talebi ise 2 Mart’tan beri bekliyor. İddianamenin yazılması için gereken bu izin neden hızla verilmedi? Adalet Bakanlığı’na sesleniyoruz: Kararınızı hemen verin, izni savcılığa gönderin.”

ALİCAN ULUDAĞ'DAN ÇAĞRI

Öte yandan “Alican’ın Arkadaşları” Alican Uludağ’ın Silivri 9 No’lu Cezaevi’nden yaptığı çağrıyı da paylaştı. Alican Uludağ’ın çağrısı şöyle:

“Beni Ankara’da gözaltına alıp İstanbul’a getirip 22 saatte cezaevine koyanlar suçladıkları 22 tweetle ilgili 22 günde iddianame hazırlayamadılar. İçeri atmak için acele edenler, mahkeme önüne çıkmam için adaleti kaplumbağa hızında dahi yürütmüyorlar.

Eğer savcının işleri yoğunsa ben kendi iddianamemi bir yargı muhabiri titizliğiyle yazıp savcıya iletebilirim. Eğer derdiniz adalet değil intikam, boyun eğdirme, susturmaysa bunu açıkça söyleme cesaretini ve erdemini gösterin. Ama unutmayın ki gazeteciler susmaz, boyun eğmez.”