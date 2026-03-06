İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 104 kişinin tutuklu yargılandığı İBB davalarında çok sayıda belediye başkanı ve sanık, bulundukları illerden yüzlerce kilometre uzaklıktaki başka cezaevlerine gönderilmişti. İstanbul dışında çeşitli cezaevleride bulunan birçok yerel yönetici 9 Mart'ta görülecek duruşma için İstanbul'a sevk edilecek.

"SÜRGÜN VE EZİYET POLİTİKASI"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, durumu "sürgün ve eziyet politikası" olarak adlandırırken, yerel yöneticilerin Silivri'ye getirilirken çekeceği "yolculuk eziyeti" tablosunu paylaştı.

Emir'in paylaşımına göre yerel yöneticilerin Silivri'ye getirilmesi için katedilecek mesafeler şöyle:

- İzmir (618 km): Metin Bal, Taner Çetin

- Afyon (577 km): İpek Elif Atayman

- Eskişehir (447 km): Barış Kılıç

- Bolu (396 km): Kağan Sürmegöz, Burak Arslan

- Düzce (343 km): Fatoş Pınar Türker

Yakın illere sürgün edilenler de yine o daracık cezaevi araçlarında eziyet çekecek!

- Kocaeli (279 km): Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın, Melih Geçek

- Gebze (201 km): Fatoş Ayık

- Tekirdağ (72 km): Tuncay Yılmaz, Nihat Sütlaş, Gökhan Köseoğlu, Fatih Özçelik

- Çorlu (47 km): Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Elçin Karaoğlu, Mehmet Pehlivan

Murat Emir, yolculuk uzunluklarını belirttiği sosyal medya paylaşımında, "Adaleti tecelli ettirmek yerine, yargılamayı bile fiziksel bir cezalandırmaya dönüştüren bu kumpas aklına teslim olmayacağız!" ifadelerini kullandı.