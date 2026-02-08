Tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, vatandaşlardan gelen destek mesajlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Çalık, Türkiye’nin farklı şehirlerinden kendisine ulaştırılan mektupları tek tek okuduğunu belirterek, satırlarda yalnızca kelimeleri değil, iyi dilekleri ve duaları hissettiğini ifade etti.

Devam eden sağlık kontrolleri ve hastane süreçleri nedeniyle tüm mesajlara ayrı ayrı yanıt veremediğini kaydeden Çalık, yaklaşan duruşma öncesinde hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Kendisine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Çalık, “Her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Paylaştığınız umut ve güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Murat Çalık'ın mesajı şu şekilde:

"Güzel ülkemin dört bir yanında kalbi doğruluktan yana atan kıymetli vatandaşlarımız, mektuplarınızı alıyor, her birini derin bir duyguyla okuyorum. Satırlarınızda yalnızca kelimeleri değil, iyi dileklerinizi, dualarınızı ve içten temennilerinizi hissediyorum.

Devam eden sağlık kontrolleri, hastane süreçleri ve yaklaşan duruşmaya yönelik hazırlıklarım nedeniyle her birine tek tek yanıt veremesem de bilinmesini isterim ki gönderdiğiniz her mesaj, her mektup bana güç veriyor. Gösterdiğiniz ilgi, paylaştığınız umut ve ilettiğiniz tüm güzel dilekler için yürekten teşekkür ediyorum."