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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, cezaevinden kamuoyuna hitaben bir mektup yayımladı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Güner, masumiyetini ortaya koyan belgelerin dosyada bulunduğunu savundu.

Mektubunda, "Masum olduğumu Allah biliyor, ben biliyorum ve daha pek çok kişi biliyor. Tüm belgeler de masumiyetimi ve mağduriyetimi haykırıyor" ifadelerine yer veren Güner, mahkemeye ayrıntılı bir itiraz dilekçesi sunacağını belirtti.

Soruşturmaya konu olan Ahbap Derneği ile bağışçılık dışında herhangi bir ilişkisinin olmadığını öne süren Güner, dosyada yer alan çok sayıda ifadenin de bu durumu doğruladığını iddia etti.

Haluk Levent'e yalnızca kişisel borç verdiğini savunan Güner, bu parayı büyük ölçüde zarar ederek geri aldığını belirterek, "Sadece iyi niyetimin kurbanı oldum. Buna rağmen neden cezaevindeyim?" sözleriyle yaşadığı sürece tepki gösterdi.