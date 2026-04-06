Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine başkan vekili seçilene kadar iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan görevlendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, Bozbey'in yerine başkan vekili seçimi için 9 Nisan’da toplanacak.

indyturk'ün haberine göre; görev yazısı Bursa Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla kurumlara gönderildi. Yazıda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca, belediye başkan vekili seçilinceye kadar belediye hizmetlerinin yürütülmesi için Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan’ın görevlendirildiği ifade edildi.