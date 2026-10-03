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Türk futbolunu sarsan "Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen incelemelerde yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde tutuklanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun hakimlik huzurundaki savunması ile mahkemenin tutuklama gerekçeleri detaylandı. Mahkeme, kişisel verilerin hakem atamalarında hukuka aykırı şekilde kullanıldığına hükmetti.

"TEHDİT ETMEDİM, AĞABEY TAVSİYESİNDE BULUNDUM"

Savunmasında emniyetteki beyanlarını yineleyen Ferhat Gündoğdu, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile arasında geçen ve dosyaya giren ses kaydına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersoy'a yönelik herhangi bir tehditte bulunmadığını savunan Gündoğdu, görüşmenin amacını şu sözlerle ifade etti:

"Kerem Ersoy isimli yardımcı hakem arkadaşımızın birkaç kez TFF ve MHK yönetimiyle ilgili arkadaşları arasında kötü sözler söylediğini öğrendim. Eski hakem olan babasına da bu durumu ilettim. O dönem yetkim dahilinde hakemliğini bitirebilirdim ancak bunu yapmadım. Kendisini çağırıp bir abisi olarak nasihatlerde bulundum."

Telefonunda ele geçirilen ses ve görüntü kayıtlarına da değinen Gündoğdu, söz konusu kayıtların varlığından "farkında bile olmadığını" iddia etti.

MESAJLAŞMALAR TALİMATLARA UYGUN İDDİASI

Dosyadaki WhatsApp mesajlaşmalarına ilişkin de konuşan Gündoğdu, temasların tamamen yetki alanı içerisinde olduğunu belirterek suçlamaları reddetti:

"Gösterilen WhatsApp mesajları, MHK Başkanı olarak görevimle ilgili mesajlardır. Hepsi talimatlara uygun görüşmelerdir."

Soruşturma kapsamında ifade veren diğer şüpheliler de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme ise kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı ve görevi kötüye kullanma iddiaları doğrultusunda tutuklama kararı verdi.