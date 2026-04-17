Kahramanmaraş’ta yaşanan saldırı iddiasına ilişkin Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşıp saldırı mesajları attığı belirtilen lise öğrencisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.
EVİNDEN ÇIKANLAR…
Burak Doğan’ın haberine göre, şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
NEO-NAZİ İDDİASI! ESKİŞEHİR SALDIRGANI DA BÖYLEYDİ
Tutuklanan liselinin evinde ele geçirilen kamuflajın üzerinde Neo-Nazilerin kullandığı “Kara Güneş” sembolünün bulunduğu görüldü.
Aynı sembolün, Ağustos 2024’te Eskişehir’de rastgele insanlara saldıran 18 yaşındaki Arda K. tarafından da kullanıldığı belirtildi.
Eskişehir’deki saldırının ardından “İnceller” konusu gündeme gelmişti. Saldırgan Arda K.’nin 75 yıl hapis cezası aldığı biliniyor.