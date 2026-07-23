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İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) EngelliWeb isimli platformunun açıkladığına göre, Gazeteci Alican Uludağ’ın X hesabı ve 13 paylaşımına erişim engeli getirildi.

GÖZALTI YETMEDİ, X HESABI ENGELLENDİ!

Kararın, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı açıklandı.

Uludağ’ın 13 paylaşımı X tarafından Türkiye’de görünmez kılınırken hesabın kendisi görüntülenebiliyor.

HANGİ PAYLAŞIMLARI ENGELLENDİ?

Alican Uludağ’ın, erişime engellenen paylaşımlarının içeriği ise dikkatleri çekti. İFÖD'ün aktardığına göre, erişime engellenen 13 paylaşımın içeriği şu şekilde:

· Türkiye'de yeni bir yargı düzeni oluşturulduğuna ve masumiyet karinesinin hiçe sayıldığına dair hukuki eleştiriler.

· 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ile sonrasındaki siyasi ve askerî sorumluluklara ilişkin sorular ve özellikle dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a yönelik eleştiriler.

· Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına yönelik operasyonlara yaklaşımına yönelik sert eleştiriler.

· CHP'li İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik operasyonun sorgulanması ve iktidar belediyelerine operasyon yapılmamasına dikkat çekilmesi.

· İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in tutukluluğu, çıplak arama iddiaları ve çocuklarıyla tehdit edildiğine dair savunmasının kamuoyuna aktarılması.

· Gazetecilere yönelik soruşturmalarda terör savcılarının kullanılmasına tepki gösterilmesi ve BirGün muhabiri Kayhan Ayhan'ın durumunun gündeme getirilmesi.

· Tiyatro sanatçısı Levent Üzümcü'nün gözaltına alınmasına yönelik eleştiriler.

· Ankara'da NATO Zirvesi öncesindeki gözaltılar ve Muhammed Kavi'nin öldürülmesine ilişkin çelişkilerin ve soru işaretlerinin sorulması.

· 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınında Danıştay ile Çalışma Bakanlığı arasındaki sorumluların tespiti anlaşmazlığı.

· CHP'deki kurultay tartışmaları ve "mutlak butlan" davasında yargının tutumuna yönelik eleştiriler.

21 MAYIS’TA TAHLİYE EDİLMİŞTİ!

Gazeteci Alican Uludağ, ilk olarak 20 Şubat’ta tutuklanmış ve hakkında "cumhurbaşkanına alenen hakaret", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" iddialarıyla iddianame hazırlanmıştı. Üç ay boyunca tutuklu bulunan Uludağ, davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddialarıyla gözaltına alınan Uludağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.