Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda AKP'li Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkan vekilliği görevine getirildi.

15 meclis üyesinin katıldığı ilk turda AKP'nin adayı Alev Ünal 9 oy alırken, CHP'nin desteklediği Naim Top 5 oyda kaldı. Bir meclis üyesi ise boş oy kullandı. İlk turda gerekli çoğunluk sağlanamayınca seçim ikinci tura taşındı.

İkinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü turda da 9 oy alan Ünal, Akçakoca Belediye Başkan Vekili olarak seçildi.

SEÇİM SONRASI TANSİYON YÜKSELDİ

Sonucun açıklanmasının ardından meclis salonunda AKP ve CHP'liler arasında sözlü tartışma yaşandı. Gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine polis ve zabıta ekipleri devreye girerek salonu boşalttı.

Belediye binası önünde de bir süre devam eden tartışmalar, tarafların bölgeden ayrılmasıyla sona erdi.

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, bir gün sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.