Evlerde ortamın havasını değiştirmek, meditasyon yapmak veya ruhsal bir rahatlama sağlamak amacıyla yakılan tütsüler, uzun süredir popüler bir gelenek. Ancak uzmanlar, bu kokulu çubukların veya konilerin "masum" olmadığı konusunda kullanıcıları uyarıyor. Yapılan yeni araştırmalar, tütsü dumanının kapalı alan hava kalitesini ciddi oranda düşürdüğünü ve solunum yolu sağlığını doğrudan tehdit ettiğini gösteriyor.

KİMYASAL DUMAN

Tütsü yakıldığında açığa çıkan duman, sadece hoş bir koku yaymakla kalmıyor; beraberinde partikül madde (PM2.5), karbon monoksit, formaldehit ve benzen gibi pek çok zararlı gazı da taşıyor. Bu kimyasallar, akciğerlere nüfuz ederek vücutta enflamasyona (iltihaplanma) yol açabiliyor. Özellikle ucuz ve sentetik içerikli tütsülerin, tütün dumanıyla kıyaslanabilecek düzeyde kirletici madde barındırdığı biliniyor.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, özellikle astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı olan bireylerin, çocukların, hamilelerin ve yaşlıların bu dumana karşı çok daha hassas olduğunu vurguluyor. Uzun süre tütsü dumanına maruz kalan kişilerde kronik öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı ve göz tahrişi gibi semptomlar sıkça görülüyor. Bazı bilimsel çalışmalar, bu tür dumana uzun süreli maruz kalmanın kardiyovasküler sistem üzerinde de olumsuz etkiler yaratabileceğini ve potansiyel kanserojen riskler taşıyabileceğini ortaya koyuyor.

SAĞLIĞI KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?



Tütsü kullanmaktan vazgeçemeyenler için uzmanların tavsiyeleri net: