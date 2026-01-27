Cumhuriyet sonrası Türk tiyatro tarihine göz attığımızda,

Muhsin Ertuğrul ile başlayan ve ardıl kuşakları derinden etkileyen sahne yolculuğumuz,

sahne devrimcilerini ortaya çıkaracak öncü enerjinin ortaya çıkmasına yol açtı.

Ertuğrul'un tiyatro sanatına olan saf tutkusu,

küllerinden yeniden doğan genç Türkiye için kuvvetli bir deniz feneri niteliğinde.

Tabii bu deniz fenerinin etrafında toplananlar,

fenerin ışık tuttuğu geleceğe doğru uzanacak yolun inşasında değerli katkıda bulundular.

Sınırlı oyuncu sayısı, kısıtlı mali yapı, iki kalas bir heves salonlar ve teknik yetersizliklerin kol gezdiği o dönemlerde, bu iş ancak saf tutku ile açıklanabilir.

Ertuğrul yönetimindeki Küçük Sahne'de ilk kez izleyici karşısına çıkan Haldun Dormen de

bu yola ve yolculuğa kayda değer katkılarda bulunan önemli bir tiyatro insanı.

Yale Üniversitesi'nde tiyatro yönetmenliği üzerine eğitim gören sanatçı,

1954 yılında Türkiye’ye dönerek Küçük Sahne'de Frederick Knott'un yazdığı 'Cinayet Var' adlı oyunla hayatımıza sessizce dahil oldu.

1955 yılında Cep Tiyatrosu'nu ardından 1957 yılında Dormen Tiyatrosu'nu kurarak kendi varoluş hikayesini yazmaya başladı.

Elbette bu yazıda, biyografik bir anlatıya girmeyeceğim.

Haldun Dormen'i özel kılan, açtığı-kapattığı tiyatro toplulukları değil, onun insanlara dokunma şeklidir.

21 Ocak 2026 Çarşamba günü, 97 yaşında aramızdan ayrıldı.

Dünya-zaman için oldukça uzun bir yaşam.

Tabii marifet uzun yaşamakta da değil.

Yaşamı nasıl algıladığınız ve yorumlayarak nasıl aktardığınız çok daha öncelikli.

Dormen, sanat yolculuğu süresince sadece bir oyuncu, yönetmen, yazar, yönetici ya da yapımcı asla olmadı.

O'nu farklı kılan, dokunduğu herhangi bir şeye değer katması.

İnsana, mekana ya da kağıt üstündeki hikayelere.

'Papaz Kaçtı' ile başlayan serüvende, 'Sokak Kızı İrma ', 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' ve 'Lüküs Hayat' gibi kült haline dönüşmüş sükseli ve cüsseli yapımların aranan yönetmeni oldu.

Kendisi ile özdeşleşmiş 'Yaparsın şekerim' cümlesi ile cesaret verdiği onlarca kişinin hayatında özel bir yerde konumlanıyor. İlham verdiği yüzlerce öğrencisi de cabası.

Ne kadar kişinin kalbinde yer ettiğiniz, sizinle vedalaşmaya gelen insan sayısı ile ölçümlenebilir.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen anma töreni de sanırım bu yanıtı görebilmek en ideal nokta olmalı.

Önce hayal etti, sonra hayalini gerçeğe dönüştürmek için bilgisini ve birikimlerini tecrübeye dönüştürdü. Kazanan tiyatro tarihimiz oldu.

Bu dünyadan bir Haldun Dormen geçti.

Geride kapanması zor, unutulması imkânsız bir iz bırakarak.

Türk tiyatrosu önemli bir değerini daha gökyüzüne yerleştirdi.

İlham almak isteyenler için her daim parlayacak.

Elveda şekerim!