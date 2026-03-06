TÜSİAD eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ile eski TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras’ın, genel kurulda yaptıkları konuşmalar sebebiyle “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasından “suçun yasal unsurlarının oluşmaması” nedeniyle Turan ve Aras’ın ayrı ayrı beraatlarına kararı verdi.

1 YIL 3 AY 18 GÜN HAPİS CEZASI

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasından ise iki isme de 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.