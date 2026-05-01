TÜSİAD’ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle paylaştığı mesaj, çağdaş ve insana yakışır bir çalışma ortamının ekonomik kalkınma üzerindeki kritik rolünü ön plana çıkarıyor. Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamada; kayıt dışı istihdam ve çocuk işçiliğiyle mücadelenin yanı sıra iş sağlığı, sosyal haklara erişim ve gelir adaleti gibi unsurların iş hayatının sarsılmaz temel taşları olduğu ifade ediliyor.

Küresel ölçekteki ekonomik dalgalanmaların, dijitalleşmenin ve iklim krizinin yarattığı yeni düzene dikkat çekilen metinde, özellikle kadınların ve gençlerin iş gücüne eşit fırsatlarla katılımının önemi vurgulanıyor.

Yapay zeka ve teknolojinin insanla uyum içinde olduğu bir modelin hem toplumsal refahı hem de küresel rekabet gücünü artıracağı belirtilirken, bu süreçte eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi ve çalışanların becerilerine sürekli yatırım yapılması gerektiği hatırlatılıyor.

Sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda işçi, işveren ve devlet üçgenindeki sosyal diyalog mekanizmalarının rehber edinilmesi gerektiği belirtilerek, tüm bu süreçlerin bütüncül politikalarla desteklenmesinin şart olduğu mesajı veriliyor.