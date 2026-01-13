Türkiye iş dünyasının en etkili kuruluşlarından TÜSİAD’da gözler 15 Ocak 2026’da yapılacak Genel Kurul’a çevrildi. Başkanlık için tek aday olarak öne çıkan Ozan Diren, yeni dönem için hazırlanan yönetim kurulu kadrosunu büyük ölçüde netleştirdi.

Kulislerde konuşulan asıl liste; üst düzey profesyonellerin ağırlıkta olduğu, klasik kurucu aile temsilinin ise sınırlı kaldığı bir yapıya işaret ediyor. Emre Eczacıbaşı dışında köklü aile isimlerinin ana listede yer almaması dikkat çekiyor.

Asıl yönetim kurulunda Meltem Akol, Elif Çoban, Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Azmi Gümüşoğlu, Aslıhan Güreşçier, Perihan İnci, Şerafettin Karakış, Ömer Mert, İbrahim İzzet Özilhan, Ahu Serter ve Feyyaz Ünal’ın isimleri öne çıkıyor.

Yedek listede ise Serter Akçalı, Ali Necati Başman, Emre Eczacıbaşı, Aydın Buğra İlter, Şebnem Kalyoncuoğlu Ünlü, Levent Kömür, Feyza Narlı, Cevher Özyavuz, Merve Tolan, Aysu Yavuz, Zeynep Yenel Onursal ve Ayşegül Yılmaz yer alıyor.

Yeni yönetimin, TÜSİAD’da daha profesyonel ve teknokrat ağırlıklı bir dönemin sinyalini verdiği değerlendiriliyor.

2 Nisan 1971’de kurulan TÜSİAD’in kurucu aileleri şu şekildeydi:

Vehbi Koç – Koç Holding

Selçuk Yaşar – Yaşar Holding

Feyyaz Berker – Tekfen A.Ş.

Hikmet Erenyol – Elektrometal San. A.Ş.

Nejat F. Eczacıbaşı – Eczacıbaşı Holding A.Ş.

Raşit Özsaruhan – Metaş A.Ş.

Melih Özakat – Otomobilcilik A.Ş.

Osman Boyner – Altınyıldız Mensucat A.Ş.

Sakıp Sabancı – Sabancı Holding A.Ş

Ahnet Sapmaz – Güney Sanayi A.Ş.

İbrahim Bodur – Çanakkale Seramik A.Ş. Muzaffer Gazioğlu – Elyaflı Çimento San. A.Ş.