İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Yönetim Kurulu, 17 Nisan 2026’da İstanbul’da Genel Başkan Murat Tekin başkanlığında toplandı. 81 ili temsilen katılım sağlanan toplantıda yönetmelik değişiklikleri, bölgesel faaliyetler ve Kıbrıs çalıştayı ele alındı.

SEKTÖR GÜNDEMİ İSTANBUL’DA MASAYA YATIRILDI

Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu (TÜSEKON) Yönetim Kurulu Toplantısı, 17.04.2026 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel Başkan Sayın Murat Tekin’in başkanlığında yapılan toplantıya, 81 ili temsilen yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.

Toplantıda, sürücü eğitim sektörünü yakından ilgilendiren başlıklar detaylı şekilde ele alındı ve mevcut durum değerlendirmesi yapıldı.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ GÜNDEMDE

Toplantının öne çıkan başlıkları arasında MTSK (Sürücü Kursları) Yönetmeliği’nde yapılması planlanan değişiklikler yer aldı. Söz konusu düzenlemeler, sektör temsilcileri tarafından kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, yapılacak değişikliklerin sektörün işleyişine doğrudan etki edeceğini belirtti.

BÖLGESEL FAALİYETLER DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda ayrıca bölge federasyon başkanları söz alarak, kendi bölgelerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye genelindeki faaliyetlerin mevcut durumu ve ilerleyişi masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, yerel düzeyde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de gündeme getirildi.

KIBRIS ÇALIŞTAYI HAZIRLIKLARI

TÜSEKON tarafından bu yıl düzenlenmesi planlanan Kıbrıs Çalıştayı da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Çalıştayın hazırlık süreci ve organizasyon detayları ele alındı.

Etkinliğin, sektör paydaşlarını bir araya getirmesi ve ortak akıl oluşturulmasına katkı sunması bekleniyor.

“BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Sektörümüzün gelişimi adına özveriyle çalışan tüm yönetim kurulu üyelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, alınan kararların sektörümüz için hayırlı olmasını diliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Biz büyük bir aileyiz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama, TÜSEKON Genel Sekreteri Ahmet Pektaş imzasıyla paylaşıldı.

Toplantıda alınan kararların önümüzdeki süreçte sektörel uygulamalara yansıması beklenirken, özellikle yönetmelik değişiklikleri ve planlanan çalıştayın sektör gündeminde yer almaya devam edeceği öngörülüyor.