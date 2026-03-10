Türkiye Süt Üreticileri ve Süt Sanayicileri Derneği (TÜSEDAD), şubat ayına ilişkin çiğ süt üretim maliyetini duyurdu.

Derneğin maliyet komisyonu tarafından gerçekleştirilen hesaplamaya göre, 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyeti şubat ayında 27,64 TL olarak açıklandı.

Şubat ayında çiğ süt üretim maliyeti bir önceki aya göre yüzde 8,9 artış yaşadı. Artışta yem fiyatlarındaki yükseliş etken oldu.

Dernek verilerine göre hayvan başına rasyon maliyeti şubat ayında yüzde 10,49 artış gerçekleşirken, kaba yem fiyatlarında ortalama yüzde 6,40, kesif yem fiyatlarında ise yüzde 3,50 yükseliş meydana geldi.