Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-III, kapsamlı bir yenilenme sürecinden geçiyor.

Geliştirilmiş tasarımıyla dikkat çeken hava aracının nihai prototip testleri ve yerli motor entegrasyonuna dair kritik tarihler paylaşıldı.

ANKA-III'ün yeni tasarımıyla birlikte performans kapasitesinin artırılması hedefleniyor. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, projeye dair gelecek planlarını şu sözlerle aktardı:

“Önümüzdeki senenin başında, ANKA-III’ün nihai prototipi, daha geliştirilmiş, faydalı yük kapasitesi artırılmış, görünmezliği daha da iyileştirilmiş bir tasarımla uçuşlara başlayacak. 100’lü siparişleri 2027 sonuna kadar görmeyi planlıyoruz. Yeterli sipariş olursa, 2 sene içerisinde üretim kapasitemizi ayda 3 adede kadar çıkarmamız mümkün.”

MİLLİ MOTOR ENTEGRASYONU YOLDA

Mevcut süreçte Ukrayna menşeli motorlarla yoluna devam eden ANKA-III için yerli motor TF6000 birincil seçenek olarak öne çıktı.

TEI ile yürütülen koordinasyonun detaylarını paylaşan Demiroğlu, motor konusundaki stratejiyi şu şekilde açıkladı:

“ANKA-III, KIZILELMA’nın kullandığı Ukrayna motorunun aynısını kullanıyor. Tedarik konusunda bir sıkıntımız yok. Biraz daha gücü artırmak gerekirsek TF6000 bu anlamda iyi bir seçenek olacak. TEI’nin çalışmış olduğu TF6000 motoru da belirli bir seviyeye geldi. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde Mahmut Akşit ile ‘ANKA-III’e entegrasyon çalışmalarına başlasak iyi olur.’ diye bir konuşma yaptık. Ekiplerimiz çalışacak. İnşallah 2028-2029’da ANKA-III’e entegre edilmiş olur.”