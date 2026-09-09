Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Turkishtime tarafından bu yıl 13’üncü kez hazırlanan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması, Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket ile AR-GE merkezlerine sahip şirketlerin 2025 yılı verileri üzerinden gerçekleştirildi.

Araştırmaya göre 500 şirketin toplam AR-GE yatırımı 257 milyar 875 milyon liraya ulaştı. Şirketlerin AR-GE harcamaları, AR-GE personel sayıları, patent, faydalı model, tasarım tescili ve marka verileri incelendi.

Bu araştırmada TUSAŞ, 65 milyar 207 milyon 978 bin 740 liralık AR-GE yatırımıyla zirvedeki yerini korudu. Şirket, bir önceki yıla göre AR-GE harcamasını yüzde 26,6 artırdı.

FAYDALI MODEL TESCİLİNDE DE ZİRVEDE

TUSAŞ, araştırmanın faydalı model tescili kategorisinde de birinci sırada yer aldı. Şirketin 2025 yılı içerisinde aldığı 43 faydalı model tescili dikkati çekti.

TUSAŞ ayrıca 66 patentle patent sıralamasında dördüncü oldu.

AR-GE ÜRÜNLERİ İHRACATINDA 58,9 MİLYAR LİRALIK RAKAM

Bu yıl ilk kez hazırlanan “AR-GE Ürünleriyle En Fazla İhracat Gerçekleştiren İlk 100” sıralamasında da TUSAŞ öne çıktı.

Şirket, 2023-2025 döneminde AR-GE ürünlerinden elde ettiği 58 milyar 932 milyon liralık ihracatla üçüncü sırada yer aldı.

Savunma ve havacılık sanayisi ise bu kategoride 245,1 milyar liralık ihracatla otomotiv sektörünün ardından ikinci sırada konumlandı.

TUSAŞ’TA 5 BİN 100 AR-GE PERSONELİ GÖREV YAPIYOR

AR-GE merkezlerindeki istihdamda da savunma ve havacılık sanayisi şirketleri öne çıktı.

TUSAŞ, 5 bin 100 AR-GE personeli ve 1190 kadın AR-GE çalışanıyla sektörün ikinci büyük istihdam sağlayıcısı oldu.

Araştırma sonuçlarının, TUSAŞ’ın yerli ve milli teknoloji geliştirme vizyonu doğrultusunda sürdürdüğü AR-GE yatırımlarının Türkiye’nin inovasyon ekosistemindeki konumunu ortaya koyduğu belirtildi.