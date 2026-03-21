Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz etkinliklerinde, Ankara’daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısını gerçekleştiren PKK’lı teröristlere ait posterlerin açıldığı görüldü.
Kutlamalar sırasında kalabalığın bulunduğu alanda açılan posterlerde, 2024 yılında Ankara’da gerçekleştirilen saldırının faillerinin fotoğraflarının yer aldığı dikkat çekti. Söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
NE OLMUŞTU?
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Genel Merkezi’ne, 24 Ekim 2024'te terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırılarda 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi de yaralanmıştı.