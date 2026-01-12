Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki önemli araçlarından biri olan HÜRJET, yeni paylaşılan hava çekimleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu milli jet, süpersonik hızlara ulaşabilen tasarımıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin geleceğini şekillendiriyor.

TUSAŞ HÜRJET PROJESİ

HÜRJET projesi, 2017 yılında TUSAŞ tarafından başlatıldı ve Türkiye'nin yerli savunma sanayii atılımının önemli bir parçası haline geldi.

İlk uçuşunu 2023'te gerçekleştiren uçak, jet eğitim ve hafif taarruz görevleri için tasarlandı. Proje, yabancı bağımlılığını azaltmayı hedeflerken, yerli mühendislik ve teknolojiyle üretilen bileşenlerle dikkat çekiyor.

2026 itibarıyla test uçuşları hız kesmeden devam ediyor ve seri üretime geçiş için hazırlıklar sürüyor.