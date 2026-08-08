Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi

Lüks ve yüksek performanslı araçlarıyla tanınan Fransız hiper otomobil üreticisi Bugatti, son derece sınırlı çalışmalara imza atan Programme Solitaire departmanı vasıtasıyla yeni modeli Destrier’i gün yüzüne çıkardı.
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Bugatti, dünyada yalnızca tek bir kişinin sahip olabileceği ultra lüks hiper otomobili Destrier modelini tanıttı. Bolide altyapısıyla geliştirilen ve W16 motoruyla 1.600 beygir güç üreten otomobil, markanın ürettiği en alçak model unvanını elde etti.Kaynak: Haber Merkezi
Markanın hırçın hatlarıyla bilinen Bolide modelini temel alan bu yeni konsept, agresif yapıyı zarafetle harmanlıyor.
Modelin adı, tarihsel bir arka plana dayanıyor. Latince "dextrarius" sözcüğünden türetilen Destrier, Orta Çağ döneminde şövalyelerin savaş anına kadar yormamak adına yanlarında yüksüz biçimde götürdükleri en değerli atlara verilen bir unvan olarak biliniyor.
Firma, seçtiği bu isimle otomobilin sunduğu asalet ve kıymete vurgu yapmayı amaçlıyor.
Araç, Bolide ile aynı şasiyi paylaşmasına karşın aerodinamik yapısı ve gövde ölçüleriyle tamamen özgün bir mimari sunuyor. Yalnızca 100 santimetrelik yüksekliğe sahip olan Destrier, Bugatti tarafından bugüne değin tasarlanan en alçak otomobil olma özelliğini taşıyor.
Zemin seviyesindeki pürüzsüz hatlar, önde 20 inç, arkada ise 21 inç boyutundaki özel jantlarla tamamlanıyor.
Teknik detayları incelendiğinde hiper otomobil, gücünü 8.0 litrelik dört turbo beslemeli sembolik W16 motordan alıyor.
Toplamda 1.600 beygir güç üreten ve 1.406 kilogram ağırlığında olan araç, saatte 380 kilometre azami hıza ulaşabiliyor.
İç mekânda ise Bolide modelindeki sade ve yarış odaklı atmosferden tamamen uzaklaşılmış durumda.
Çıplak karbonfiber ile pist odaklı ekipmanların yerine, lüks terzi işçiliğini hissettiren sıcak ve konforlu bir kabin tasarımı benimsenmiş.
Sadece bir şanslı alıcının koleksiyonuna girecek olan bu özel otomobil, 13 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak Monterey Otomobil Haftası etkinliği çerçevesinde sergilenecek.