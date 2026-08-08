Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi

Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi

Bugatti, dünyada yalnızca tek bir kişinin sahip olabileceği ultra lüks hiper otomobili Destrier modelini tanıttı. Bolide altyapısıyla geliştirilen ve W16 motoruyla 1.600 beygir güç üreten otomobil, markanın ürettiği en alçak model unvanını elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 1

Lüks ve yüksek performanslı araçlarıyla tanınan Fransız hiper otomobil üreticisi Bugatti, son derece sınırlı çalışmalara imza atan Programme Solitaire departmanı vasıtasıyla yeni modeli Destrier’i gün yüzüne çıkardı.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 2

Markanın hırçın hatlarıyla bilinen Bolide modelini temel alan bu yeni konsept, agresif yapıyı zarafetle harmanlıyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 3

Modelin adı, tarihsel bir arka plana dayanıyor. Latince "dextrarius" sözcüğünden türetilen Destrier, Orta Çağ döneminde şövalyelerin savaş anına kadar yormamak adına yanlarında yüksüz biçimde götürdükleri en değerli atlara verilen bir unvan olarak biliniyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 4

Firma, seçtiği bu isimle otomobilin sunduğu asalet ve kıymete vurgu yapmayı amaçlıyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 5

Araç, Bolide ile aynı şasiyi paylaşmasına karşın aerodinamik yapısı ve gövde ölçüleriyle tamamen özgün bir mimari sunuyor. Yalnızca 100 santimetrelik yüksekliğe sahip olan Destrier, Bugatti tarafından bugüne değin tasarlanan en alçak otomobil olma özelliğini taşıyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 6

Zemin seviyesindeki pürüzsüz hatlar, önde 20 inç, arkada ise 21 inç boyutundaki özel jantlarla tamamlanıyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 7

Teknik detayları incelendiğinde hiper otomobil, gücünü 8.0 litrelik dört turbo beslemeli sembolik W16 motordan alıyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 8

Toplamda 1.600 beygir güç üreten ve 1.406 kilogram ağırlığında olan araç, saatte 380 kilometre azami hıza ulaşabiliyor.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 9

İç mekânda ise Bolide modelindeki sade ve yarış odaklı atmosferden tamamen uzaklaşılmış durumda.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 10

Çıplak karbonfiber ile pist odaklı ekipmanların yerine, lüks terzi işçiliğini hissettiren sıcak ve konforlu bir kabin tasarımı benimsenmiş.

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Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi - Resim: 11

Sadece bir şanslı alıcının koleksiyonuna girecek olan bu özel otomobil, 13 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak Monterey Otomobil Haftası etkinliği çerçevesinde sergilenecek.

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