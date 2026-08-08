Türünün tek örneği: Bu Bugatti sadece bir adet üretildi

Araç, Bolide ile aynı şasiyi paylaşmasına karşın aerodinamik yapısı ve gövde ölçüleriyle tamamen özgün bir mimari sunuyor. Yalnızca 100 santimetrelik yüksekliğe sahip olan Destrier, Bugatti tarafından bugüne değin tasarlanan en alçak otomobil olma özelliğini taşıyor.