Türkiye'nin turunçgil ihracatı 2026 yılının ilk çeyreğinde adeta şaha kalkarak rekor bir artışa imza attı. Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, sektörün ocak-mart dönemindeki döviz girdisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 61 artarak 697,6 milyon dolar seviyesine ulaştı.

MANDALİNA İHRACATIN LOKOMOTİFİ OLDU

İhracat pazarlarında en çok rağbet gören ürün mandalina oldu. İlk üç ayda 429 bin tondan fazla mandalina ihraç edilirken, bu ürünü sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti. Özellikle portakal ihracatındaki değer artışı dikkat çekti; geçtiğimiz yıl 33 milyon dolar olan portakal dış satımı, bu yıl iki katından fazla artarak 84,6 milyon dolara yükseldi.

ZİRVEDE IRAK, TAKİPTE RUSYA VAR

Türk turunçgilinin en büyük alıcısı 245 milyon dolarlık ithalatla Irak oldu. Irak’ı 206 milyon dolarla Rusya izlerken; Ukrayna, Polonya ve Romanya da listenin üst sıralarında yer alan diğer hedef pazarlar olarak kayıtlara geçti.

ÜRETİM KALİTESİ VE HAVA ŞARTLARI BAŞARIYI GETİRDİ

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, elde edilen bu başarıyı üretim kalitesindeki artışa ve uygun giden hava şartlarına bağladı. Turunçgilin yaş meyve-sebze grubunun lideri haline geldiğini vurgulayan Kaçmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Turunçgil artık sektörün adeta lokomotifi. Piyasaların beklentisine doğru ürünlerle cevap verebildik. Üretim ve ihracatta dünyada söz sahibi olduğumuzu bu rakamlarla bir kez daha kanıtladık."

Turunçgil İhracat Rakamları (Ocak-Mart)