Ordu’nun Korgan, Aybastı ve Kabataş yaylalarında yaklaşık 20 aydır süren maden mücadelesinde tansiyon yeniden yükseldi. Turnalık Yaylası’nda maden arama faaliyetlerini sürdüren Taşyapı firmasına karşı bölge halkının direnişi büyürken bugün, kadınlar şirket yetkililerinin çalışma alanına girişini engelledi.
Turnalık Yaylası'nda maden direnişi: Kadınlar şirkete izin vermedi
Ordu’da maden arama faaliyetlerine karşı 20 aydır direnen Turnalık Yaylası sakinleri, sularının kesilmesi üzerine yeniden ayaklandı. Ellerinde sopalarla şirketin yolunu kesen kadınlar şirkete geçit vermezken, bölge halkı 24 saat nöbet tutmak için direniş çadırı kuracağını açıkladı.Kaynak: ANKA
Gerginlik, şirketin önceki gün Turnalık Yaylası sakinlerinin kullandığı suyu kesmesiyle başlamış, yaşanan olaylarda iki yurttaş gözaltına alınmıştı. Bu gelişmenin ardından gözaltına alınan yurttaşlar serbest kalırken, yayla sakinleri dayanışma çağrısı yaparak yeniden direniş başlattı.
KADINLAR DURDURDU
Sondaj sahasına sabah saatlerinde gitmek isteyen şirket sorumlusu mühendislerin aracı, ellerinde sopalar bulunan kadınlar tarafından durduruldu. Aracın önünü kesen kadınlar, jandarmanın uyarılarına rağmen yolu açmadı ve şirket yetkililerinin maden sahasına girişine izin vermedi.
Kadınlar "Yaylamızı, suyumuzu ve yaşam alanlarımızı teslim etmeyeceğiz" diyerek, maden çalışmalarına karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
24 SAAT NÖBET TUTACAKLAR
Yayla sakinleri, önümüzdeki hafta maden sahasına direniş çadırı kurarak 24 saat esasına göre nöbet tutmaya başlayacaklarını duyurdu.
Bölge halkı, şirket faaliyetleri tamamen durdurulana kadar yaylayı terk etmeyeceklerini ve mücadeleyi büyüterek sürdüreceklerini vurguladı.
Yayla sakini bir yurttaş, yetkililere seslenerek şunları söyledi:
"Madencilere tepki vermek için buradayız. Biz sayın valimizi, Ordu Büyükşehir Belediye başkanımızı ve milletvekillerimizi buraya davet ediyoruz. Gelecekler, bizi aydınlatacaklar. Maden işi istemiyoruz. Sondaj yapılmasını dahi istemiyoruz, her sondaj yapıldığı yerde bizim sularımız talan oluyor. Su olmadan yaşam olmaz."