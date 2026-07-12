Turnalık Yaylası'nda maden direnişi: Kadınlar şirkete izin vermedi

Yayla sakini bir yurttaş, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Madencilere tepki vermek için buradayız. Biz sayın valimizi, Ordu Büyükşehir Belediye başkanımızı ve milletvekillerimizi buraya davet ediyoruz. Gelecekler, bizi aydınlatacaklar. Maden işi istemiyoruz. Sondaj yapılmasını dahi istemiyoruz, her sondaj yapıldığı yerde bizim sularımız talan oluyor. Su olmadan yaşam olmaz."