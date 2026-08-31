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Kaynak: İHA

Bursa’nın Kestel ilçesinde turna avına çıkan sportif balıkçılar Ali Türkay ve Engin Sekmen, oltalarına gelen güçlü vuruşla büyük şaşkınlık yaşadı. Turna bekleyen balıkçılar, oltanın ucunda 127 santimetrelik dev bir yayın balığı olduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TURNA YERİNE DEV YAYIN BALIĞI YAKALADILAR

Sabah saatlerinde Gölbaşı Göleti’ne turna avı için gelen Ali Türkay ve Engin Sekmen, spin olta ve silikon sahte yem kullanarak avlanmaya başladı.

Bir süre sonra oltaya gelen güçlü vuruş üzerine büyük bir balıkla mücadele etmeye başlayan ikili, ilk anda oltaya takılan balığın büyük bir turna olduğunu düşündü.

15 DAKİKALIK MÜCADELENİN ARDINDAN KIYIYA ÇIKARDILAR

Mücadele devam ederken balığın yayın balığı olduğu anlaşıldı. Yaklaşık 15 dakika süren mücadelenin ardından dev yayın balığı kıyıya çıkarıldı.

Yapılan ölçümde balığın 127 santimetre uzunluğunda ve 13 kilogram ağırlığında olduğu belirlendi.

DEV YAYIN BALIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Gölbaşı Göleti’nde yakalanan dev yayın balığı, bölgede sportif balıkçılık yapanların da ilgisini çekti.

Yaşadıkları heyecanı anlatan Ali Türkay ve Engin Sekmen, turna avı için geldiklerini ancak oltalarına yayın balığının takıldığını belirtti.

Balıkçılar, yaşadıkları sürprizin ardından, “Nasip edene şükürler olsun. Oltası su dolu olan herkese rastgele” ifadelerini kullandı.