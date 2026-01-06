Türk sporcu Burak Yazgı, daha önce İsveçli ve ABD’li sporcuların elinde olan rekorları geride bıraktı. Yazgı, ‘Turkish Get-Up’ hareketinde 116,8 kg kaldırarak dünya rekorunu yeniden ele geçirdi.

HAREKETİN KÖKENİ

‘Turkish Get-Up’ yani Türk Kalkışı, 1453’te İstanbul’un Fethi sırasında Ulubatlı Hasan’dan ilham alıyor. Yoğun ok saldırısına rağmen sancağı başının üzerinde tutarak surlara diken Hasan’ın mücadelesi, Batılılarca “Turkish Get-Up” olarak adlandırıldı. Osmanlı döneminde bu hareket, askerler ve güreşçiler için güç ve dayanıklılık ölçütü olarak kullanılıyordu.

Hareket, sporcunun tek el ile yerden aldığı ağırlığı başının üzerinde dik tutarak kalkması ve kontrollü şekilde yere indirmesi esasına dayanıyor. Dört büyük kas grubu aktif olarak çalışıyor ve kuvvet, denge, dayanıklılık, mobilite, stabilite ile koordinasyon gerektiriyor.

YAZGI’NIN BAŞARISI

Daha önce İsveçli Hamdi El Hissy’nin 80,5 kg. ve ABD’li Michael Aidala’nın 115,6 kg.’lık rekorlarını kıran Yazgı, kısa süre önce 90,97 kg’lık denemeyle Guinness’e girmişti. Uzun süren çalışmaların ardından 116,8 kg kaldırarak dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Yazgı başarıyla ilgili şunları söyledi:

"Ruhen ve fiziken karşılaşabileceğimiz her türlü zorluğa karşı durabilmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlayışla bugüne kadar farklı branşlarda yarıştım ve sporculara antrenörlük yaptım. Turkish Get-Up gibi disiplin gerektiren bir hareketi bir yıl içinde iki kez dünya rekoruna taşımak büyük bir gurur. Sağlığım el verdiği sürece bu mirası sürdürmeye devam edeceğim."