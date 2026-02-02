Samsun’un Atakum Belediyesi, Türk halk müziğinin unutulmaz ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i anmak üzere özel bir konser organize ediyor. Belediyenin Türk Halk Müziği Korosu, usta sanatçının sevilen eserlerini Ata Sahne Sanat Merkezi’nde dinleyicilerle buluşturacak.

Atakum Belediyesi, efsane halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif anısına Ata Sahne Sanat Merkezi’nde anlamlı bir etkinlik hazırladı. Türk Halk Müziği Korosu’nun vereceği konserde, ozanın Anadolu’yu yansıtan zamansız türküleri sanatseverlere sunulacak.

“Dom Dom Kurşunu”, “Dostum Dostum” ve “Ciğerparem” gibi ikonik parçalarıyla hafızalara kazınan Aşık Mahzuni Şerif, türkü dolu bir akşamda yâd edilecek.

Şef Hızır Aydın’ın yönetimindeki Atakum Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, gece boyunca seçkin eserleri icra edecek.

Etkinlik, 3 Şubat Salı günü saat 20.00’de Ata Sahne Sanat Merkezi’nde başlayacak.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, programın sanatseverler için önemli bir buluşma olacağını ifade ederek, "Anadolu kültürünü, eşsiz ezgileri ve dizeleriyle tüm dünyaya anlatan değerli halk şairimiz Aşık Mahzuni Şerif’i Ata Sahne’de türkülerle anacağız. Kültürün ve sanatın merkezi Atakum’da, büyük ustayı adına yakışır şekilde, halkı anlatan ve Anadolu kokan ölümsüz eserleriyle yad edeceğiz. Özel programımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.