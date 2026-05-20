CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, kamu kurumu olan Türkşeker’de satış skandalı iddiasını gündeme getirdi. Türkşeker'in şeker zammından sadece bir gün önce ihalesiz ve duyurusuz bir şekilde, piyasanın çok altında bir fiyattan iki firmaya 100 bin ton şeker sattığını ifade eden Öztürkmen, bu satıştan kamunun yaklaşık 600 milyon TL zarara uğradığını söyledi.

"ZAMMI BİR GÜN SONRA YAPTI"

CHP’li Öztürkmen’in açıklaması şöyle:

"Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin (Türkşeker), ilan edilen resmi fiyatların çok altında ve kamuoyuna hiçbir duyuru yapmadan iki firmaya 100 bin ton şeker sattığı ortaya çıktı. “Tarımdan Haber”den edindiğimiz bilgilere göre Türkşeker, İşmen Gıda ve Remzi Çakar adlı bu firmalara yaptığı satıştan sadece bir gün sonra şeker fiyatına yüzde 11 zam yaptı.

"KAMU ZARARI 600 MİLYON TL"

Türkşeker, kendi resmi satış fiyatı olan 1735 TL/çuval üzerinden satış yapması gerekirken; İşmen Gıda ve Remzi Çakar’a şekerleri 1,588 TL/çuvaldan verdi. Bu iki firma 100 bin ton şekeri ucuza kapattıktan sadece bir gün sonra, Türkşeker yüzde 11 zam yaparak şekerin fiyatını 1.925 TL/çuvala çıkardı. Zamanlaması manidar bu şeker satışıyla kamu çuval başına 147 TL zarara uğratılırken, bu iki şirkete çuval başına 147 TL avantaj sağlanmış oldu. Piyasa fiyatının altında şeker satışı yapılan iki firmaya sadece 24 saat içinde milyonlarca TL para kazandırıldı. Kamunun bu satıştan toplam zararı ise 600 milyon TL!

"ŞEKER' GİBİ SATIŞ"

Üstelik el altından yapılan bu şeker gibi satışın 70 bin tonluk kısmının 180 gün vadeyle 1.850 TL’den yapıldığı, böylece vade farkı hesaba katıldığında, bu firmalara piyasa koşullarının çok üzerinde bir finansal avantaj daha sağlandığı öğrenilmiştir.

"TÜRKŞEKER İNDİRİMLİ SATIŞ YAPACAĞINI DUYURMAK ZORUNDA"

Türkşeker normal şartlarda indirimli satış yapacağı zaman bunu ilan etmek ve tüm firmalara eşit fırsat tanımak zorunda. Ancak bu satışta bunu yapmamış, imtiyazlı iki şirkete büyük bir rant transferi sağlamıştır.

Yönetim Kurulu’nda Tarım ve Orman Bakanı’na yakın isimlerin, eski AKP milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların bulunduğu Türkşeker’in geçen yıl da yine bu iki firmaya ucuz fiyattan 400 ton şeker sattığını öğrendik.

"ŞAİBELİ ŞEKER SATIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMALIDIR"

Hem Türkşeker yönetimi hem de Tarım ve Orman Bakanı bu şaibeli şeker satışıyla ilgili derhal açıklama yapmalıdır. Halkın parasıyla finanse edilen bir kamu kurumunda yaşanan yolsuzluk ve imtiyazlı satış iddialarına sessiz kalınamaz.

Türkşeker yönetimi, ilan ve duyuru şartını çiğneyerek neden resmi fiyatının altına satış yaptığını, neden sadece bu iki firmayı seçtiğini, neden zam kararını bu satıştan hemen sonraya sakladığını açıklamak zorundadır. Torpilli şeker satışı skandalını TBMM gündemine de taşımış bulunuyorum. İktidardan derhal resmi yanıt bekliyorum! Seçilmiş firmalara el altından yapılan şeker gibi satışın hesabı verilmelidir!"