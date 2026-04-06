Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim kapasitesini artırmak ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla bünyesine 525 yeni geçici işçi katacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum, kamu personeli olma hayali kuran binlerce aday için istihdam kapısı araladı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

525 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK

Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak.

TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek.

Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu’nun internet sitesinden öğrenilebilecek.

İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

LABORATUVAR (PANCAR ANALİZ) - NUMUNE ALMA ELEMANI (197 kişi)

KAZAN DAİRESİ - MEKANİKER BUHAR KAZANLARI TEKNİSYENİ (76 kişi)

TARIM MAKİNELERİ ATÖLYESİ - MAKİNE BAKIM ONARIM TEKNİSYENİ (149 kişi)

MEYDAN - PANCAR BOŞALTMA OPERATÖRÜ (57 kişi)

MUHASEBE (ŞEKER-MALZEME AMBARI) - AMBAR İŞÇİSİ (46 kişi)