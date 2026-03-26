Uydu sektörünün önde gelen organizasyonlarından Satellite 2026 fuarında yer alan TÜRKSAT, uluslararası iş birlikleri için yoğun bir diplomasi yürüttü. Şirket, bu kapsamda iki küresel firma ile stratejik anlaşmalar gerçekleştirdi.

TÜRKSAT, mobilite pazarlarına yönelik eğlence çözümleri ve uçak içi yüksek hızlı internet hizmetleri sunan Anuvu ile kapasite satış sözleşmesi imzaladı. Ayrıca uydu haberleşmesi alanında önemli oyunculardan Viasat ile kapasite paylaşımına yönelik iş birliği anlaşmasına varıldı.

TÜRKİYE’NİN UZAYDAKİ TEMSİLCİSİ

Fuara Washington’da katılan TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, etkinliğin uydu pazarı açısından dünyanın en önemli platformlarından biri olduğunu belirtti.

Atalay, TÜRKSAT’ın fuarda Türkiye’yi temsil ettiğini ve 6A uydusunun üretiminde yer alan paydaşlarla birlikte ülkenin teknolojik gücünü ortaya koyduklarını ifade etti.

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANDI

Fuar boyunca çok sayıda şirketle temas kurduklarını dile getiren Atalay, görüşmelerin büyük bölümünün karşı taraftan gelen talepler doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Atalay, imzalanan anlaşmaların hem mevcut uydu kapasitelerinin değerlendirilmesini hem de ihtiyaç halinde küresel ölçekte kapasite paylaşımını kapsadığını aktardı.

Anuvu ile yapılan anlaşmaya da değinen Atalay, şirketin Türk Hava Yolları uçaklarındaki eğlence ve internet altyapısını sağladığını, yeni sözleşmeyle bu hizmetlerin TÜRKSAT uyduları üzerinden verileceğini kaydetti.

HEDEF KÜRESEL OYUNCU OLMAK

TÜRKSAT’ın halihazırda bölgesel bir oyuncu konumunda olduğunu belirten Atalay, önümüzdeki dönemde küresel ölçekte daha güçlü bir aktör olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Şirketin birçok ülkede yayıncılık ve internet hizmeti sunduğunu ifade eden Atalay, Baykar ve TUSAŞ tarafından üretilen İHA ve SİHA’ların farklı ülkelerdeki uydu bağlantılarının da TÜRKSAT altyapısıyla sağlandığını ve bunun önemli bir ihracat kalemi olduğunu söyledi.

TÜRKSAT 6A uydusuyla kapsama alanının Endonezya’ya kadar genişlediğini belirten Atalay, hizmet verilen coğrafyada satışların artarak devam edeceğini dile getirdi.

TÜRKSAT 7A İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

Yeni nesil uydu projelerine de değinen Atalay, TÜRKSAT 7A için şartname hazırlıklarının büyük ölçüde tamamlandığını açıkladı. Sözleşmenin yılın ilk yarısında imzalanması, ikinci yarısında ise üretime başlanması planlanıyor.

Atalay, 6A projesinin sağladığı tecrübe ve özgüvenin 7A’da daha ileri teknolojilere yönelimi hızlandırdığını belirtti. Yeni uyduda donanımların yerden yazılımla yönetilebilmesi, sivil ve askeri kullanım amaçlı faydalı yükler ile elde edilen verilerin yapay zeka ile işlenmesine yönelik çalışmalar öne çıkıyor.