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Kaynak: Haber Merkezi

Türksat'ın televizyon ve radyo yayınlarını yeni nesil uydulara taşımasının ardından, evinde uydu alıcısı veya uydu yayınlı televizyon kullanan milyonlarca kişinin kanal ayarlarını yeniden güncellemesi gerekebiliyor.

15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece tamamlanan yayın aktarımıyla birlikte yayın altyapısında daha güçlü sinyal, daha yüksek kapasite ve 4K ile Ultra HD yayın standartlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ÇANAK ANTEN AYARI GEREKMİYOR

Yayınların aynı yörünge konumundan devam etmesi nedeniyle kullanıcıların yeni bir çanak anten taktırmasına ya da mevcut antenin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor.

Ancak bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listelerinin güncellenmesi için otomatik ya da manuel tarama yapılması gerekiyor.

TKGS BULUNAN CİHAZLARDA İŞLEM OLDUKÇA KOLAY

Televizyon veya uydu alıcısında TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan cihazlar, yeni frekansları büyük ölçüde otomatik olarak güncelleyebiliyor.

Kanallar görünmüyorsa cihazı kapatıp yeniden açmak veya ayarlar menüsünden otomatik kanal güncelleme işlemini yeniden başlatmak yeterli olabiliyor.

ESKİ UYDU ALICILARINDA MANUEL ARAMA YAPILMALI

TKGS özelliği bulunmayan standart, dahili veya harici uydu alıcılarında ise manuel şebeke taraması yapılması gerekiyor.

Bunun için kumandadan Ayarlar/Kurulum menüsüne girilip Uydu Arama bölümünden manuel frekans girişi seçilmeli.

MANUEL FREKANS BİLGİLERİ

Şebeke taraması için aşağıdaki frekanslardan herhangi biri kullanılabiliyor:

12380 MHz – Dikey (V) PolarizasyonSembol Oranı: 27500

FEC: 3/4

veya

12423 MHz – Yatay (H) PolarizasyonSembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Tarama işlemi tamamlandıktan sonra eksilen, silinen veya yeri değişen televizyon ve radyo kanallarının yeniden kanal listesinde görünmesi bekleniyor.