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Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türksat-Biruni uydusunun ülkenin haberleşme altyapısında yepyeni bir sayfa açacağını belirtti. İsmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen uydunun, 50 derece Doğu yörüngesinde konuşlanacağı ifade edildi.

"HAK KAYBI YOK, TESCİL TÜRKSAT ADINA YAPILACAK"

Katar merkezli Es'hailSat şirketiyle yapılan anlaşmanın detaylarına değinen Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik ve hukuki haklarının titizlikle korunduğunu vurguladı.

Herhangi bir hak devrinin söz konusu olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"50 derece Doğu yörüngesindeki frekans ve yörünge haklarımız korunmaya devam edecek. Es'hailSat tarafından üretilecek olan uydu, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nezdinde doğrudan TÜRKSAT adına kayıt edilecek. Böylece mevcut haklarımızı güvence altına alırken, TÜRKSAT'ın teknik altyapısını Es'hailSat'ın bölgesel gücüyle birleştirip küresel ölçekte yeni fırsatlar yakalayacağız."

50 GİGABAYTLIK İLAVE KAPASİTE VE GENİŞ KAPSAMA ALANI

Katar finansmanıyla hayata geçirilen proje kapsamında iki şirketin altyapı, dağıtım ağı ve müşteri portföyleri ortak değerlendirilecek. Yüksek veri transferine imkan tanıyan Ka-Bant teknolojisine sahip Türksat-Biruni, TÜRKSAT’ın kullanımına 50 gigabayta kadar ilave kapasite sunacak.