Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türksat 7A projesinde gelinen noktayı ve akıllı ulaşım alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.Türkiye'de akıllı ulaşım koridorlarında 5G altyapısını kurduklarını ve testlere başladıklarını belirten Atalay, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasını kapsayan 40 kilometrelik yolu akıllı sisteme dönüştürdüklerini kaydetti.

Bu projede ULAK Haberleşme'nin milli 5G teknolojilerini kullandıklarını vurgulayan Atalay, şu değerlendirmeyi yaptı:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın otoyollarda akıllı ulaşımı yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda 5G kullanıcıları konumundayız. Ayrıca Evrensel Hizmet Fonu kapsamında operatörlerin ulaşmadığı köy ve mezralara 2G ile 4.5G şebekesi kurduk; ileride bunları 5G'ye taşıyacağız.

1 Nisan itibarıyla devreye girecek 5G baz istasyonlarının hızlı yaygınlaşacağını dile getiren Atalay, bunun için uydu bağlantılarının kritik önem taşıdığını, yakın dönemde Turkcell'e uydu terminali satışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Atalay, TÜRKSAT uydularının jeosenkron yörüngede, yani Dünya ile senkronize dönen tipte olduğunu hatırlattı.

Bu uyduların nominal ömrünün 15 yıl olduğunu belirten Atalay, Türksat 3A'nın bu süreyi tamamladığını ve öncelikle onun yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

Uydu üretiminin 3-4 yıl sürdüğünü ifade eden Atalay, 3A'nın yerini alacak 7A için hazırlıklara geçen yıl başladıklarını söyledi:Tasarım çalışmaları TÜBİTAK Uzay ile TÜRKSAT ekiplerinin ortak çabasıyla ilerliyor.

Hedefimiz bu yıl içinde uydunun üretimine başlamak. Yabancı üreticilerden teklifler topluyor ve müzakereler yürütüyoruz ama önceliğimiz yerli firmalarla üretim yapmak. Türksat 6A'da olduğu gibi 7A'da da Türk mühendislerin eserini yerli sanayiyle hayata geçirmek istiyoruz. Şu anda uzayda 6 uydumuz bulunuyor. Kapasite doluluk oranımız yüzde 70'leri aştı ve talep hızla yükseliyor. Bu yüzden kapasiteyi artırmak zorunlu hale geldi.

Bu ihtiyacın Türk Hava Yolları ve AJet ile yürütülen uçak içi internet hizmetlerini de desteklediğini belirten Atalay, yerli üreticilerin tüm SİHA ve İHA'larında iletişim bağlantılarının TÜRKSAT uyduları üzerinden sağlandığını ekledi.

Kapasite talebinin sürekli arttığını kaydeden Atalay, şu ifadeleri kullandı:Mevcut kapasiteyi korumak ve genişletmek için yeni uydulara ihtiyacımız var. Türksat 7A ile sınırlı kalmayacak, devamı da gelecek. 7A'da ağırlıklı olarak devlet kurumlarının gereksinimlerini karşılayacak kapasite ayrıldı. En büyük yenilik, yazılım tanımlı faydalı yük (Software Defined Payload) teknolojisi olacak; bu sayede yerden yazılımla yönetilebilen sistem sayesinde kapasite ve verimlilik daha etkin kontrol edilebilecek.

