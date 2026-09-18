Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu o delili yayımladı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk açığa alındıGazeteci Barış Terkoğlu o delili yayımladı: Savcı Türkşad Kunthan Uçuk açığa alındıGündem

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET"

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.