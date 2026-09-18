Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı.

"KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET"

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk hakkında, 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Uçuk hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.