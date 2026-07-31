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Kaynak: Haber Merkezi

TürkNet aboneleri, ülke genelinde etkili olan büyük çaplı bir internet kesintisiyle karşı karşıya kaldı. Binlerce kişinin internet bağlantısı kesilirken; mobil uygulama ile müşteri hizmetlerine de ulaşılamadığı rapor edildi ve şirket bu durumu doğrulayarak teknik ekiplerin arızayı gidermek üzere sahada çalıştığını bildirdi.

Ülkenin pek çok farklı bölgesinden iletilen kullanıcı şikayetleri, TürkNet altyapısında kapsamlı bir erişim probleminin varlığını gözler önüne serdi. Sabit internetin yanı sıra mobil uygulama ile destek hatlarına da ulaşılamadığı aktarılırken, kurumdan son dakika bilgilendirmesi yapıldı.

Şu sıralar Türkiye genelindeki pek çok TürkNet müşterisi, yaygın bir internet kesintisi problemiyle mücadele ediyor.

Yaşanan bu aksaklık sebebiyle çok sayıda abone internetten mahrum kalırken, markanın cep telefonu uygulamasına da giriş yapılamıyor.

Arızanın duyulmasının ardından vatandaşlar çağrı merkezini aramaya çalışsa da hatların yanıt vermediği ifade ediliyor. Pek çok abone sosyal medya üzerinden hem ev internetlerinin çalışmadığını hem de destek yetkililerine ulaşamadıklarını dile getiriyor.

TÜRKNET KESİNTİLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Son olarak, Türkiye genelini etkilediği belirtilen kesintiyle ilgili TürkNet'ten resmi açıklama geldi.

Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."