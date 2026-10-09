Haftanın Konseri: Türkmen Trio – Klasik Müzik Konseri

Moda’nın Yusuf Kamil Paşa Sokağı’nda yürürken aniden karşınıza çıkan, 1878 yapımı All Saints Kilisesi’ni bilirsiniz. İngiliz mimar G.E. Street’in imzasını taşıyan bu küçük Gotik yapı, kırmızı tuğlaları, yüksek ahşap çatısı ve vitray pencereleriyle sanki İstanbul’un değil de Viktorya dönemi İngiltere’sinin bir parçası gibidir. Sokaktan geçenlerin çoğunun dönüp bir daha baktığı bu tarihî mekân, bu cuma akşamı kapılarını özel bir müzik programı için aralıyor. Büyük ve soğuk konser salonlarının aksine, taş duvarlarında yılların izini taşıyan bu samimi atmosfer, iyi bir müzik dinlemek isteyenlere kendine has bir akşam vadediyor.

9 Ekim Cuma akşamı işte bu tarihî mekânda Türkmen Trio sahne alacak. Adı dahi başlı başına merak uyandıran topluluk; sopranoda Gülaram Baltayeva, kemanda İbragim Orazov ve piyanoda Gülaram Durdyyeva’dan oluşuyor. Ekibin hikâyesi de en az adı kadar dikkat çekici. Başlangıçta yalnızca Türkmen müziğinin zengin ezgilerini duyurmak amacıyla yola çıkmışlar. Ancak zamanla repertuvarlarını genişleterek Orta Asya’nın müzikal mirasının yanına Rus, Avrupa ve Türk klasiklerini de eklemişler.

İşin en güzel ve cazip tarafı da karşımızda yalnızca belirli müzik kültürünü tanıtan bir topluluk değil; farklı coğrafyaların eserlerini aynı programda buluşturan bir üçlü var. Piyano tuşlarının taş duvarlarda çınladığı, kemanın yayından yükselen seslerin yüksek ahşap tavana ulaştığı ve sopranonun kilisenin akustiğinde yankılandığı bir konser düşünün. Programda Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert ve Rahmaninov gibi dev isimlerin yanı sıra V. Monti, İ. Perlman, R. Løvland ve A. Alyabyev’in eserleri de yer alıyor.

Yani anlayacağınız, bu defa dinleyiciyi bekleyen şey yalnızca notalardan ibaret değil; vitraylardan süzülen ışık, taş duvarlar ve tarihî bir mekânın atmosferi de konserin ayrılmaz parçaları olacak.

Klasik müzikte bazen eserlerin köklerine, o seslerin arkasındaki zengin kültürel mirasa kulak vermek gerekir. Türkmen müziği de tam olarak böyle bir cevher; kendine has dokusu, derinliği ve hikâyesiyle mutlaka deneyimlenmesi gereken çok özel bir birikim.

Velhasıl-ı kelâm; batı klasiklerinin ihtişamıyla Türkmen ezgilerinin o zarif ve derin dünyasını aynı sahnede buluşturan bu performansa kulak vermek, ruhu nadasa bırakmak gibi bir şey olsa gerek. Büyük salonların basmakalıp kasvetinden sıyrılıp Moda’nın o tarihî köşesinde müziğin tadını çıkarmak isteyenler için Türkmen Trio biçilmiş kaftan.

Haftanın Tiyatrosu: Ermiş

“Acılarınızın çoğunu kendiniz seçersiniz.”

Halil Cibran’ın Ermiş kitabından sahneye taşınan aynı adlı oyun, tek kişilik tiyatronun imkânlarını biraz zorlayan bir işle geliyor. Çünkü sahnede yalnızca bir oyuncu yok; Edip Tepeli tam 30 farklı karakteri canlandırıyor. Dolayısıyla burada mesele, tek başına sahneye çıkmaktan ziyade, bir insanın birkaç dakika içinde bambaşka birine dönüşebilmesi.

Tepeli aynı zamanda oyunun uyarlamasını yapan ve yöneten isim. Oyunun anlatımında ise Anadolu’nun meddah geleneğinden yararlanılıyor. Bu tercih önemli; zira Cibran’ın metnindeki düşünceler, uzun uzun anlatılan bir felsefe metni olmaktan çıkıp oyuncunun karakter değiştirmesiyle sahnede karşılık buluyor.

Ermişin merkezinde El-Mustafa var. Orphalese kentinde 12 yıl geçiren bilge, memleketine dönmek üzereyken kendisine yöneltilen soruları cevaplıyor.

Cibran’ın metninde cevaplar, “hayatın doğrusu budur” diyen dogmatik hükümler değil; insanın kendi davranışlarına bakmasını gerektiren düşünceler taşıyor. Bir başka deyişle El-Mustafa konuşuyor ama asıl mesele onun ne söylediği değil; söylenenlerin bizde nereye denk geldiği.

Oyunun tek oyuncuyla kurulması da bu yüzden ayrı bir merak konusu. 30 karakteri aynı oyuncunun canlandırması, yalnızca teknik bir gösteri değil. Karakterler değiştikçe aynı metnin farklı insanlarda nasıl başka bir karşılık bulduğunu izliyoruz. Üstelik meddah anlatımının seyirciyle kurduğu doğrudan ilişki, bu geçişleri daha canlı hâle getiriyor.

Mesela kitapta aşka dair bölümünde Cibran, sevgiden ve birliktelikten söz ederken şöyle der; “Yanyana durun ama çokta yaklaşmayın; çünkü tapınağın sütunları da ayrı durur ve meşe ağacı ile servi birbirinin gölgesinde büyümez.”

Ermişte sevgi; ilişkide hayatınızı karşı tarafın ele geçirmesi anlamına gelmiyor. Birlikte olmakla birbirinin alanını daraltmak arasında açık bir ayrım var. Cibran’ın yaklaşımında; sevdiğin insanla yan yana durabilirsin fakat onun yerine yaşayamaz, onun adına karar veremez ya da sevgiyi mülkiyetçiliğe dönüştüremezsin.

Bugün “çok seviyorum” cümlesinin “o hâlde her şeyi kontrol etmeye hakkım var” sanrısıyla karıştırıldığı hastalıklı ilişkiler düşünüldüğünde, bu fikir hiç de mantıksız görünmüyor. Hatta insanın sevdiği kişiyi ne kadar sevdiğinden ziyade, onu severken ne kadar özgür bırakabildiği daha çetin bir soru hâline geliyor.

İşte bu düşünceler, Ermişi yalnızca bir edebiyat eserinin tiyatro uyarlaması olmaktan çıkaran taraflardan biri. Bir oyuncunun 30 karakter arasında gidip geldiği, meddah anlatımının kullanıldığı ve Cibran’ın insan hayatına dair sorularının sahnede yeniden kurulduğu bir oyun söz konusu.

Tek oyunculu bir oyunun nereye kadar genişleyebileceğini görmek ve Cibran’ın yıllar önce ortaya attığı bazı meselelerin bugün hâlâ neden tartışıldığını düşünmek isteyenler için haftanın tiyatro seçkisine girebilecek bir yapım.

Haftanın Filmi: Diğer Anne (Other Mommy)

İki yetişkinin çözemediği, halının altına süpürdüğü her zehirli duygu, o evde yaşayan çocuğun zihninde devasa bir canavara dönüşüyor. Josh Malerman’ın Kafes (Bird Box) romanıyla tanıdığımız o karanlık dünyadan bu kez Diğer Anne çıkıyor. Filmin yönetmen koltuğunda, Host ile nefesimizi kesen Rob Savage oturuyor. Başrolde ise hem şefkati hem de ürpertiyi aynı yüzde taşıyabilen Jessica Chastain var.

Hikâye, çatırdayan bir evliliğin tam ortasında bocalayan sekiz yaşındaki küçük Bela’nın odasındaki dolabın karanlığından süzülen "şey" ile başlıyor. Kendi öz annesinin birebir kopyası olan ve Bela’nın “Diğer Anne” adını verdiği bu varlık, zamanla aileyi sarıp sarmalayan kapkaranlık bir kâbusa dönüşüyor.

Lakin filmi alelade bir jump-scare festivalinden ayıran şey, tam da bu noktadaki alt metni. Film, yetişkinlerin "çocuk anlamaz" zannederek eve saçtığı o soğuk öfkenin ve bastırılmış suçluluk duygusunun çocuk dünyasındaki somut karşılığını gösteriyor. Beyazperdedeki o karanlık varlık; esasen ebeveynliğin o ürkütücü gölgesi, evlilikteki kırılmaların ta kendisi.

Jessica Chastain’in iki farklı "anne" performansı arasındaki bıçak sırtı geçişleri, gerilimi katmerleyen en büyük unsur. Rob Savage ise klostrofobik kamera tercihleriyle evin koridorlarını adeta bir kapana çeviriyor. Çocukluğun en güvenli limanı olması gereken "ev" kavramı, adım adım tekinsiz bir labirente dönüşüyor.

Perdede sadece ucuz korku efektleri değil, insan psikolojisinin ve aile kurumunun o girift dehlizlerini arayanlar için Diğer Anne bu haftanın en dikkate değer işlerinden biri. Hafta sonu iyi bir gerilimin peşine düşmek isteyenlere şimdiden iyi seyirler.

Haftanın Sergisi: Cumhuriyetin Kamera Arkası

Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün 20. yılına özel hazırladığı Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisiyle bizi 1920’lerden 1950’lere uzanan bambaşka bir İstanbul hafızasına davet ediyor. 90 bini aşkın negatiften cımbızlanarak hazırlanan bu devasa seçki, erken Cumhuriyet döneminin resmi yüzünden ziyade, o dönemin gündelik hayatına odaklanıyor.

Sergiyi muadillerinden ayıran tarafı, kadrajın merkezine sadece devlet erkanını ya da büyük inkılap anlarını değil; sokaktaki insanı, işçiyi, haber peşinde koşan foto muhabirinin anlık refleksini ve hatta tarihin dipnotlarında unutulmuş marjinal özneleri koyması. Bir bakıma haber fotoğrafının, o vizörün arkasındaki vizyonla nasıl inşa edildiğini ve basının ilk yıllarındaki o hummalı "kamera arkasını" takip ediyorsunuz.

Siyah-beyaz karelerin ve negatiflerin arasında gezerken, vesikalıklardan sokak satıcılarına kadar kentin unutulmuş simalarıyla yüz yüze geliyorsunuz. Fotoğrafın sadece anı donduran bir estetik araç değil, aynı zamanda toplumun kurgulanan ve kurgulanmayan taraflarını açık eden canlı bir tanık olduğunu bir kez daha anlıyorsunuz.

Hem eski İstanbul’un o insan kokan sokak aralarında iz sürmek hem de basının ve fotoğrafçılığın ilk emekleme yıllarındaki mutfağını merak edenler için Cumhuriyetin Kamera Arkası, bu haftanın kaçırılmaması gereken işlerinden biri. Beyoğlu’na yolunuz düşerse Pera Müzesi’ne uğramayı ihmal etmeyin.