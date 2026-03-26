TürkMedya'dan yapılan açıklamaya göre, hem özel sektörde hem de kamu yayıncılığında uzun yıllar önemli projelere imza atan Varol, TürkMedya bünyesinde İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başladı.

Stratejik bakış açısı ve içerik yönetimi alanındaki başarılı çalışmalarıyla tanınan Varol, kariyerine TürkMedya çatısı altında devam edecek.

Sakarya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nden lisans eğitimini tamamlayan Ziyad Varol, İngiltere’de Westminster Üniversitesi’nde Medya Yönetimi yüksek lisansını üstün başarıyla bitirdi.

Londra’da BBC Academy başta olmak üzere birçok prestijli kurumda medya ve yayıncılık eğitimi aldı.Varol, Harvard Business School’un “Eğlence, Medya ve Spor” programına Türkiye’den kabul edilen ilk medya yöneticisi oldu. Profesyonel kariyerine 2010 yılında ATV’de başlayan Varol, Türk dizilerinin küresel pazara açılmasında önemli roller üstlendi.

2019’da Türk Telekom bünyesindeki Tivibu’ya üst düzey yönetici olarak atanan Varol, görev süresi boyunca İngiltere Premier Ligi, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga gibi uluslararası spor organizasyonlarını platforma kazandırdı.Spor içerik portföyünü genişleterek kanal sayısını artıran Varol, aynı zamanda Habitat TV’nin kuruluş sürecine liderlik etti.

TürkMedya’ya katılmadan önce Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Varol, TRT 1, TRT Spor, TRT 2, TRT Belgesel, TRT Çocuk, Diyanet Çocuk ve TRT Müzik gibi kanalların koordinasyonunu yürüttü.Bu süreçte Türkiye’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin kuruluşu ve UEFA Şampiyonlar Ligi yayın haklarının TRT’ye kazandırılması dahil birçok yenilikçi projede önemli rol üstlendi.

Medya kariyeri boyunca Varol, Televizyon İzleme Araştırmaları Anonim Şirketi (TİAK), Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD), Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) ve Basın İlan Kurumu yönetim kurulu üyelikleri gibi birçok sektörel görevde de bulundu.

Bilgi birikimi ve tecrübesiyle öne çıkan Varol’un, TürkMedya’nın stratejik hedefleri doğrultusunda önemli katkılar sağlaması bekleniyor.