Sosyal medya platformu X’te (Twitter) başlayan etkileşim dalgası, kültürel bir sempatiden öteye geçerek küresel bir dayanışma hareketine dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine boyun eğmeyen İspanya’nın duruşu, Türk kullanıcılar tarafından "yüzyılın dostluğu" olarak selamlandı.

TRUMP’IN TEHDİDİNE SANCHEZ’DEN TARİHİ YANIT

Krizin fitili, Trump'ın İran operasyonu için İspanya'daki üsleri kullanma isteğinin reddedilmesiyle ateşlendi. Trump’ın İspanya’yı hedef alan sert açıklamalarına Başbakan Pedro Sanchez’in "Biz bu felakete (savaşa) karşıyız, milyonların kaderiyle Rus ruleti oynanmaz" şeklinde verdiği yanıt, Türk sosyal medyasında bir kahramanlık hikayesi gibi karşılandı.

İSPANYOLLAR TÜRKLER İÇİN İMZAYA KOŞTU

Bu siyasi gerilim halklar arasında beklenmedik bir duygusal bağ kurdu. İspanyollar, Türkiye ile olan dostluklarını pekiştirmek ve baskılara karşı ortak bir ses çıkarmak adına “Türklere vizesiz giriş için” kitlesel bir imza kampanyası başlattı. İki halkın kucaklaşması, dijital diplomasinin en somut örneklerinden biri haline geldi.

"KEL İSPANYOL KALMAYACAK": MİZAHLA BÜYÜYEN KARDEŞLİK

Dostluk dalgası sadece ciddi siyasi mesajlarla sınırlı kalmadı; Türklerin dünyaca ünlü "saç ekimi" başarısı da mizahın merkezine oturdu. Türk kullanıcıların İspanyol dostlarına hitaben paylaştığı "Merak etmeyin, vize kalkarsa İspanya'da kel adam bırakmayacağız" esprileri, İspanyol medyasında ve sosyal medyasında büyük bir sempatiyle karşılandı. İspanyollar ise bu jestlere Türkçe öğrenmeye başladıkları videolarla ve "Teşekkürler kardeş Türkiye" mesajlarıyla karşılık verdi.