Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'deki yerleşiklerin yurt dışından yaptığı gayrimenkul alımı için ödediği tutar 2025'in 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26,2 artarak 2 milyar 423 milyon dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde en yüksek alımın yapıldığı ay 288 milyon dolarla ağustos olurken, en düşük alım 144 milyon dolarla ocakta gerçekleşti.

Uzmanlar, Türklerin yurt dışında en çok hangi ülkelerden alım yaptığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAE, YUNANİSTAN, ABD VE İNGİLTERE PAZARLARI ÖNE ÇIKIYOR

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, son birkaç yıldır yurt dışından konut alımına talebin güçlü şekilde arttığını belirterek, konutta amortisman süresinin uzamasının ve enflasyonun bu talebin sebepleri arasında yer aldığını söyledi.

Türklerin hangi ülkelerden konut aldığına değinen Tekçe, "Şu anda talebi en güçlü gördüğümüz iki ülke coğrafi anlamda yakınlıkları ve görece güvenli bir alternatif sunmalarıyla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Yunanistan. BAE ve özellikle Dubai güvenli, kurumsal, şeffaf bir gayrimenkul piyasasına ve düşük vergiyle yatırım avantajlarına sahip" dedi.

Tekçe, Yunanistan'ın ise Avrupa'da serbest dolaşım ve garanti bir B planı isteyen alıcılara hitap ettiğini kaydederek, Golden Visa programı ve güçlü turizm sektörü sayesinde kısa dönem kiralamaya uygun gayrimenkullere yatırım yapılabildiğini, bu programın AB oturum izni ve Schengen bölgesinde serbest dolaşım imkanı sağladığını anlattı.

Yunanistan pazarının Dubai'ye kıyasla daha sığ ve düşük kalitede bir piyasaya sahip olduğunu ifade eden Tekçe, Türkiye'de kiraya verilecek evlerin amortisman sürelerinin 30'lu yılları bulabilirken bu sürenin Dubai'de 12-15 yıl arasında değiştiğini bildirdi.

Tekçe, "Sonraki iki lokasyon ise Türklerin yıllardır sabit ve yoğun ilgi gösterdikleri ABD ve İngiltere. Bu iki ülkeye yapılan yatırımla döviz bazında gelir elde etmek, yatırım, oturum izni veya vatandaşlık yollarıyla bu ülkelere yerleşmek, çocuklar için iyi eğitim olanakları sağlamak amaçlanıyor. KKTC de pound bazlı gayrimenkul piyasasına sahip olduğu için görece kolay girilebiliyor ve döviz bazlı gelir sağlıyor" diye konuştu.