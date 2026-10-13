Tolstoy mutfaktan kaçtı. Yıllar sonra biz hâlâ sofradayız.

1886’da “Ne Yapmalıyız?”ı yazarken Lyapin gecelik evine inmişti. Soğuk, açlık, üst üste yatan insanlar. Dostlarına “Böyle yaşanmaz” dedi. Onlar heyecanını ayıpladı, sakin konuşmasını istedi. Ertesi gün para topladı, yardım düzenledi. Gece yatağa utançla yattı. Utanç, plan boşa çıkacak diye değildi. Bütün gün iğrenç bir şey yapmış olma duygusundaydı. Çünkü yardım, eski hayatı sürdürmenin bahanesi olmuştu. Meşgul oldukça bifteği, halıyı, atın örtüsünü değiştirmeye gerek kalmıyordu.

Asıl sahne mutfakta kuruldu. Aşçı karısına bir ruble uzattı. Kadın bunu bağış sandı, elini öpmeye eğildi. Tolstoy yıllardır duymadığı bir utançla kasıldı, yüzünü buruşturdu, mutfaktan kaçtı. Sonra utancın adını koydu. Kadının gözünde o, emeğiyle kazanılmamış parayı kalabalığa kurabiye atar gibi saçan adamdı. “Deli para” dedi: Hak edilmemiş, başkasının emeğinden gelen para. Veren, iyilik ettiğini sanır. Alan, eline düşeni kapar. İkisi de aynı yalanın içindedir.

Buradan vardığı hüküm serttir. On binlerce insan aç ve aşağılanmışken kendisi ve binlerce benzeri doyuyorsa, bu bir kez işlenmiş kabahat değildir. Her gün yenilenen ortaklıktır. Lüks buna katlanmakla kalmaz, ortak olur. Çare de vicdan konuşması değildir. Eski hayatı başka türlü tartmaktır: fayda sandığını zarar, iyilik sandığını zalimlik diye görmek.

Bizde o bakış kitaba yöneldi. Tolstoy fazla yakından sormuş, fazla sert bakmıştı. Rahat bırakılsaydı kir hissedilmeyecekti. Kitabı kapattık. Utanç masada kaldı. Yalan söylerken, birini küçümserken, hak etmediğimiz kolaylığı doğal sayarken yeniden çıktı. Tolstoy yoktu. Cümlesi kalmıştı.

Fark da kasadaki sıfırda değil. Aynı kelime, iki evde başka bir ten giyiyor.

Bir evde sabah ajandayla açılır. Saatler dizilir, kapılar açılır, gerekirse bir cümleyle çekinilir. Öbür evde sabah fişle açılır. Ekmek, fatura, ilaç, duvara yapıştırılmış okul listesinde çizilen kalem. Biri günü elinde tutar. Öbürü günün ardından koşar, akşama yetişemez. Aynı ışık vurur pencerelere. Biri kahveyi soğumadan içer. Öbürü çayı ikinci kez demler, çünkü yenisi yoktur.

Para da aynı para değil. Birinin parasının adı artıştır: kâğıt, pay, değer. Eksilince geri gelir, bekletilir, bir açıklamayla kapanır. Öbürünün parasının adı aydır. Ay dolmadan biter. En düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira diye okunurken, TÜRK-İŞ’in Eylül cetvelinde dört kişilik açlık sınırı 37 bin 801 liraysa, aradaki boşluk tartışma değildir. O boşluk akşam tenceresinin kapağıdır. Kapak kapanmaz. Kokusu bütün eve siner. Çocuk sorar, anne “Doyduk” der. Doyulmamıştır. Sadece soru kesilmiştir. Tolstoy’un “deli para” dediği şey tam burada durur: Bir sofrada emeksiz artan, öbür sofrada ay bitmeden tükenen.

Çanta da aynı deri değil. Bir çocuğun listesi eksiksiz gider. Bir kalem kırılırsa yenisi alınır, utanılmaz. Öbür çocuğun listesi buzdolabının yanında durur, günlerce. Alınanlar hafiftir. Alınmayanlar ağırdır. Okula kimlikle değil, eksikle girilir. Öğretmen “getirdin mi” dediğinde baş eğilir. O eğiliş, ertesi yıl “gençlik nereye gidiyor” diye sorulan yerdedir. Meydanda değil. Çocuğun omzundadır.

Mahkeme de aynı eşikten bakmaz. Birine “henüz karar yok” denir, doğrudur ve o cümle kalkan olur. Öbürüne karar gerekmez. Geçinemeyen, daha dosya açılmadan mahkûm edilmiştir. Biri “kesinleşmedi” diye korunur. Öbürü çoktan kesinleşmiş bir darlığın içinde sesini kısar. Görev bırakmak hüküm değildir. Malın bekletilmesi de hüküm değildir. Ama çantası boş çocuğun susması razı olmak da değildir. Susmak, bazen sadece yorulmaktır.

Hastalık da ayırır, hem de en nazik yerinden. Birinin hastası sıra beklemez. Randevu kısalır, kutu dolu gelir, şifa aranır. Öbürünün hastası eczanede kutuyu ikiye böler. Sabah bir, akşam yarım. Prospektüsteki doz ile mutfaktaki doz aynı değildir. Biri iyileşmeye gider. Öbürü idare etmeye. Ölüm bile aynı hızda gelmez. Biri hesabı kapatıp çekilir, çiçekler taze olur. Öbürü hesabı kapanmadığı için utanır. O utançla gider bazen. Ardında fatura, yarım kutu ve “kimseye yük olmayalım” diye fısıldanan bir cümle kalır.

Ahlak da burada ayrılır. Biri fazlayı hak saymaya alışır. Öbürü eksiği alın yazısı sanmaya zorlanır. Emek söz tutmuyorsa, doğru duran akşam kendi kendine sorar: ben niye doğru duruyorum. O soru sorulduğu gece iki sofra kurulmuş demektir. Biri tabağı doldurur. Öbürü ekmeği incelterek keser, ki herkese düşsün.

1923’te kiler boştu. Sıra yetişmedi, bunu herkes bildi. 2026’da kiler boş değil. Boş olan, ilk lokmanın kime ayrılacağına dair cümledir. Yok olmak başka, bakmamak başkadır. Tolstoy mutfaktan kaçalı yüz kırk yıl oldu. Başkasının ekmeğine uzanmışken yakalanmanın sessizliği hâlâ çatalın yanında. Bir kez utanmış insan, utanmadığı eve tam dönemez. En fazla, utandığını unutmuş gibi oturur.

Evet 1923'te kiler boştu. Lakin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, halkın yoksulluğunu, sofrasının terazisini iyi tartacaktı. Çünkü bu, vicdan meselesiydi.

Ve Tolstoy, Muhammedilik kitabında şöyle demişti: Herkesin içinde Allah'tan bir parça vardır, onun adı da VİCDANDIR.