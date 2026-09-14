Türklerin makarna tercihi belli oldu: En çok tercih edilen marka şaşırttı

Türkiye’de hemen her evin mutfağında bulunan makarna, uygun fiyatı ve pratik hazırlanışı nedeniyle en fazla tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Piyasada çok sayıda marka bulunurken tüketicilerin hangi markaları daha fazla tercih ettiği de merak konusu oluyor.