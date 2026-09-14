Türkiye’de hemen her evin mutfağında bulunan makarna, uygun fiyatı ve pratik hazırlanışı nedeniyle en fazla tüketilen ürünler arasında yer alıyor. Piyasada çok sayıda marka bulunurken tüketicilerin hangi markaları daha fazla tercih ettiği de merak konusu oluyor.
Türklerin makarna tercihi belli oldu: En çok tercih edilen marka şaşırttı
Türkiye’de sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan makarnada tüketicilerin marka tercihleri belli oldu. Yapılan araştırmada vatandaşların en çok tercih ettiği makarna markaları sıralandı. Listenin zirvesinde yer alan marka ise dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Areda Piar tarafından 1.100 kişinin katılımıyla 13-16 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada tüketicilerin makarna konusundaki tercihleri incelendi. Araştırmanın sonuçlarıyla birlikte öne çıkan markalar da belli oldu.
TÜRKİYE’DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN MAKARNA MARKALARI
Araştırmada yer alan “Benim Markam” sonuçlarına göre sıralama şöyle:
1. Filiz – yüzde 13
2. Yayla – yüzde 12,6
3. Barilla – yüzde 10,5
4. Nuh’un Ankara – yüzde 9,5
5. Arbella – yüzde 8,8
6. Oba – yüzde 8,3
7. Piyale – yüzde 7,9
8. Pastavilla – yüzde 7,6
Araştırmada yalnızca marka tercihleri değil, Türk tüketicilerin makarnayı nasıl tüketmeyi sevdiği de incelendi. Sonuçlara göre en sevilen makarna çeşidi spagetti olurken sos tercihlerinde domates sosu öne çıktı.