Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan buz devri tamamen geride kalıyor. Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini taçlandıracak vize muafiyeti anlaşması için imzalar atılıyor.