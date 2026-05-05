Yeniçağ Gazetesi
05 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 16°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı

Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı

Türkiye ile Suudi Arabistan, vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayacak bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara’da imzalanması öngörülüyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 1

Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan buz devri tamamen geride kalıyor. Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini taçlandıracak vize muafiyeti anlaşması için imzalar atılıyor.

1 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 2

Türklerin hac ibadeti için akın akın gittiği yer olan Suudi Arabistan için anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara’da imzalanması planlanıyor.

2 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 3

Muafiyetin hem umuma mahsus (bordo) hem de diplomatik pasaport sahiplerini kapsaması bekleniyor.

3 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 4

Anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın başkanlık edeceği Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısı sırasında hayata geçirilecek.

4 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 5

Ankara’daki zirvede sadece vize konusu değil, bölgeyi ilgilendiren stratejik meseleler de masaya yatırılacak.

5 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 6

Bakan Fidan’ın, Ortadoğu sorunlarının çözümünde dış müdahale yerine "bölgesel sahiplenme" vurgusu yapması bekleniyor.

6 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 7

Türkiye'nin İran merkezli çatışmaların sonlandırılması konusundaki yapıcı rolü ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeni provokasyonlara yol açmaması gerektiği mesajı verilecek.

7 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 8

2018 yılında İstanbul'da yaşanan Kaşıkçı cinayeti sonrası kopma noktasına gelen ilişkiler, 2020’den itibaren atılan karşılıklı adımlarla onarılmaya başlandı.

8 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 9

2021 yılından itibaren hız kazanan bu diplomasi trafiği, vize muafiyeti ile en somut ve halka dokunan sonucuna ulaşmış olacak.

9 10
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı - Resim: 10
10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro