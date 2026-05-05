Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerde, Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası yaşanan buz devri tamamen geride kalıyor. Reuters’ın üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini taçlandıracak vize muafiyeti anlaşması için imzalar atılıyor.
Türklerin akın akın gittiği bir ülkeye vize tamamen kalkıyor: İmza için tarih bile ortaya atıldı
Türkiye ile Suudi Arabistan, vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sağlayacak bir anlaşma imzalamayı planlıyor. Anlaşmanın 6 Nisan Çarşamba günü Ankara'da imzalanması öngörülüyor.
Muafiyetin hem umuma mahsus (bordo) hem de diplomatik pasaport sahiplerini kapsaması bekleniyor.
Anlaşma, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Ferhan’ın başkanlık edeceği Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısı sırasında hayata geçirilecek.
Ankara’daki zirvede sadece vize konusu değil, bölgeyi ilgilendiren stratejik meseleler de masaya yatırılacak.
Bakan Fidan’ın, Ortadoğu sorunlarının çözümünde dış müdahale yerine "bölgesel sahiplenme" vurgusu yapması bekleniyor.
Türkiye'nin İran merkezli çatışmaların sonlandırılması konusundaki yapıcı rolü ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin yeni provokasyonlara yol açmaması gerektiği mesajı verilecek.
2018 yılında İstanbul'da yaşanan Kaşıkçı cinayeti sonrası kopma noktasına gelen ilişkiler, 2020’den itibaren atılan karşılıklı adımlarla onarılmaya başlandı.
2021 yılından itibaren hız kazanan bu diplomasi trafiği, vize muafiyeti ile en somut ve halka dokunan sonucuna ulaşmış olacak.