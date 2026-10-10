Türklere vize istemiyorlar: Valizini alan bu bölgelere koşuyor

LÜKS SEYAHAT ROTALARINDA DA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Listenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise genellikle yüksek bütçeli tatil bölgeleri olarak bilinen popüler kentlerde yaşanan fiyat düşüşleri oldu. İsviçre'nin Zürih kenti uçuş maliyetlerindeki yüzde 33'lük gerilemeyle dördüncü sıradan listeye girdi. Adriyatik kıyısındaki büyüleyici liman kenti Ancona yüzde 31 ucuzlayarak beşinci sırada yer alırken, Ege'nin popüler adası Rodos ise uçuş fiyatlarındaki yüzde 22'lik düşüşle seyahatseverler için cazip bir seçenek haline geldi.