Küresel seyahat ve uçuş arama devinin yayımladığı son analiz raporu, yurt dışında tatil yapmayı planlayan seyahatseverleri heyecanlandırdı.
Türklere vize istemiyorlar: Valizini alan bu bölgelere koşuyor
Uçak biletlerinde yaşanan %66’lık düşüş yurt dışı tatili planlayanları heyecanlandırdı. Dünyaca ünlü uçuş platformunun açıkladığı 2027’nin en ucuz 10 rotasında Avrupa’nın gözde kentlerinin yanı sıra Türk seyahat severler için vizesiz ve kapı vizeli cennet köşeler de yer alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Uçak bileti fiyatlarında yüzde 66'ya varan sert gerilemelerin yaşandığı rotalar tek tek belirlendi. Açıklanan listede Avrupa'nın önde gelen kültür merkezlerinden Türk vatandaşlarının pasaportunu alıp vizesiz seyahat edebileceği tropikal cennetlere kadar pek çok cazip nokta yer alıyor.
BİLET FİYATLARINDA EN SERT DÜŞÜŞ İSPANYA'NIN BİLBAO KENTİNDE YAŞANDI
Araştırma verilerine göre bilet maliyetlerinde en radikal fiyat düşüşü İspanya'nın Bask bölgesinde kaydedildi. Modern mimarisi ve dünyaca ünlü Guggenheim Müzesi ile tanınan Bilbao, uçak bileti fiyatlarındaki yüzde 66'lık gerilemeyle listenin ilk sırasına yerleşti.
Listenin ikinci sırasında yüzde 47'lik fiyat avantajıyla Polonya'nın masalsı mimarisiyle öne çıkan kenti Wroclaw bulunurken, Fransa'nın gastronomi merkezlerinden Bordeaux ise bilet fiyatlarındaki yüzde 34'lük ucuzlamayla üçüncü sırayı aldı.
LÜKS SEYAHAT ROTALARINDA DA FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ
Listenin dikkat çeken bir diğer unsuru ise genellikle yüksek bütçeli tatil bölgeleri olarak bilinen popüler kentlerde yaşanan fiyat düşüşleri oldu. İsviçre'nin Zürih kenti uçuş maliyetlerindeki yüzde 33'lük gerilemeyle dördüncü sıradan listeye girdi. Adriyatik kıyısındaki büyüleyici liman kenti Ancona yüzde 31 ucuzlayarak beşinci sırada yer alırken, Ege'nin popüler adası Rodos ise uçuş fiyatlarındaki yüzde 22'lik düşüşle seyahatseverler için cazip bir seçenek haline geldi.
TÜRKLER İÇİN VİZESİZ VE KAPI VİZELİ ALTERNATİFLER
Açıklanan listede Türk vatandaşları için vize yükü olmayan ya da vize kolaylığı sunulan noktalar da dikkat çekiyor. Umuma mahsus bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları Fas'ın tarihi kenti Fes'e 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyor. Benzer şekilde Tayland'ın Krabi bölgesine turistik amaçlı seyahatlerde 30 güne kadar vizesiz giriş imkanı tanınıyor. Yunanistan'ın Doğu Ege adaları arasında yer alan Rodos'a ise standart Schengen vizesinin yanı sıra dönemsel kapı vizesi uygulamasıyla kolayca giriş yapılabiliyor.
2027 YILININ EN AVANTAJLI 10 TATİL DESTİNASYONU
Uçak bileti ve konaklama açısından bir önceki yıla kıyasla en çok fiyat avantajı sağlayan 10 şehir, bilet fiyatlarındaki düşüş oranları ve vize durumları ile şu şekilde sıralandı:
Bilbao, İspanya: Yüzde 66 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Wroclaw, Polonya: Yüzde 47 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Bordeaux, Fransa: Yüzde 34 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Zürih, İsviçre: Yüzde 33 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Ancona, İtalya: Yüzde 31 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Rodos, Yunanistan: Yüzde 22 bilet düşüşü - Schengen Vizesi veya Kapı Vizesi
Pula, Hırvatistan: Yüzde 20 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Carcassonne, Fransa: Yüzde 20 bilet düşüşü - Schengen Vizesi
Fes, Fas: Yüzde 19 bilet düşüşü - 90 Gün Vizesiz
Krabi, Tayland: Yüzde 15 bilet düşüşü - 30 Gün Vizesiz
Yayımlanan liste, Avrupa içi kültürel gezilerden Hırvatistan'ın Pula sahillerine, Kuzey Afrika'nın otantik kenti Fes'ten Tayland'ın egzotik adası Krabi'ye kadar geniş bir yelpazede tatil yapma imkanı sunuyor.